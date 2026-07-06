Саудівська компанія купить чотири сонячні електростанції в Україні: деталі

Саудівська компанія купує чотири сонячні електростанції в Київській області

FAS Energy планує отримати контроль над чотирма сонячними електростанціями в Україні

Саудівська компанія FAS Energy планує придбати одразу чотири сонячні електростанції в Україні. Антимонопольний комітет уже розглядає заявки на отримання контролю над активами української групи SPP Development Ukraine. Про це йдеться в матеріалах Антимонопольного комітету України, передає «Главком».

На засіданні АМКУ винесли одразу чотири заявки від компанії «ФАС Енергетична», яка входить до FAS Energy.

Йдеться про купівлю понад 50% часток у чотирьох компаніях: «Бородянська сонячна електростанція», «Мигалівська сонячна електростанція», «Сонячна електростанція №8» та «Сонячна електростанція №11». У разі погодження угоди саудівська компанія отримає контроль над цими об’єктами.

У документах комітету прямо зазначено, що мова йде саме про придбання контрольного пакета, який забезпечує понад 50% голосів у вищому органі управління товариствами.

SPP Development Ukraine – українська група, яка працює у сфері відновлюваної енергетики та енергетичної інфраструктури. Компанія займається девелопментом, будівництвом, інжинірингом, управлінням проєктами та технічним обслуговуванням об’єктів.

Кінцевим бенефіціаром усіх чотирьох компаній є Надія Петрученко. Разом із Романом Петрученком вона є співзасновницею та співвласницею ТОВ «Еспіпі Девелопмент Юкрейн» (SPP Development Ukraine).

Угода може стати одним із помітних сигналів того, що іноземний капітал продовжує заходити в українську «зелену» енергетику навіть в умовах війни.

Нагадаємо, що у квітні Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, а також план заходів для її реалізації.