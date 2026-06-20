Стабільні розрахунки з виробниками зеленої електроенергії потребують достатнього фінансування – експерт

Конеченков зауважив, що борги, накопичені раніше, все одно доведеться повертати виробникам електроенергі

«Тариф, який сьогодні пропонується, економічно обґрунтований і необхідний», – наголосив Конеченков

Для недопущення нових боргів на енергетичному ринку та забезпечення стабільних розрахунків необхідно врахувати достатнє фінансування ВДЕ в тарифі на передачу електроенергії НЕК «Укренерго». Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

«Той тариф, який на сьогодні пропонується, він економічно обґрунтований і просто необхідний», – наголосив Конеченков.

Експерт зазначив, що протягом останніх двох років економічно обґрунтований перегляд тарифу дозволив зупинити накопичення нової заборгованості на ринку електроенергії.

«У нас останні два роки НКРЕКП підвищує тариф на передачу, економічно обґрунтовано, і тим самим було зупинено накопичення нових боргів. Це дуже важливо», – підкреслив він.

Конеченков зауважив, що борги, накопичені раніше, все одно доведеться повертати виробникам електроенергії, тому важливо не допустити появи нових фінансових дисбалансів.

Водночас він наголосив, що перегляд тарифу не має прямого впливу на ціну електроенергії для кінцевих споживачів.