Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Стабільні розрахунки з виробниками зеленої електроенергії потребують достатнього фінансування – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Стабільні розрахунки з виробниками зеленої електроенергії потребують достатнього фінансування – експерт
Конеченков зауважив, що борги, накопичені раніше, все одно доведеться повертати виробникам електроенергі
фото: depositphotos.com

«Тариф, який сьогодні пропонується, економічно обґрунтований і необхідний», – наголосив Конеченков

Для недопущення нових боргів на енергетичному ринку та забезпечення стабільних розрахунків необхідно врахувати достатнє фінансування ВДЕ в тарифі на передачу електроенергії НЕК «Укренерго». Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков. 

«Той тариф, який на сьогодні пропонується, він економічно обґрунтований і просто необхідний», – наголосив Конеченков.

Експерт зазначив, що протягом останніх двох років економічно обґрунтований перегляд тарифу дозволив зупинити накопичення нової заборгованості на ринку електроенергії.

«У нас останні два роки НКРЕКП підвищує тариф на передачу, економічно обґрунтовано, і тим самим було зупинено накопичення нових боргів. Це дуже важливо», – підкреслив він.

Конеченков зауважив, що борги, накопичені раніше, все одно доведеться повертати виробникам електроенергії, тому важливо не допустити появи нових фінансових дисбалансів.

Водночас він наголосив, що перегляд тарифу не має прямого впливу на ціну електроенергії для кінцевих споживачів.

Читайте також:

Теги: НКРЕКП фінансування Укренерго тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кличко пропонує Київраді підтримати зміни до Плану стійкості
Підготовка до зими. Кличко заявив, що Кабмін грає із ним в «шаради»
18 червня, 12:36
Кличко: На сьогодні Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн.
Кличко назвав ціну порятунку Києва від зимових блекаутів
16 червня, 17:12
Уряд продовжує працювати над системними змінами
Реформа балансуючого ринку є одним із пріоритетів енергетичних реформ – Шмигаль
12 червня, 18:35
Оновлений план України відкриє шлях до 8,35 млрд євро підтримки
Кабмін оновив план України для отримання нової допомоги від ЄС
11 червня, 15:53
Найгірший стан – у найпростіших укриттях: підвалах житлових будинків
Омбудсмен перевірив тисячу укриттів: скільки з них реально захистять
3 червня, 03:52
Безпілотники «Генерал Черешня» здобули бойовий досвід під час війни з Росією
Українські дрони виходять на ринок США: «Генерал Черешня» пройшов відбір
26 травня, 01:27
Попит на житло за сертифікатами зростає у Києві
Мінрозвитку назвало регіони, де покупці найбільше бронюють житло за програмою компенсацій
24 травня, 21:15
Через житлові ваучери на ринку нерухомості зріс попит на житло економ-класу
«Розбирають, як гарячі пиріжки». Рієлтори підтверджують ажіотаж на найдешевше житло через держпрограми
24 травня, 15:15
Учасники зустрічі окреслили завдання для зміцнення фінансової стабільності компанії
Як захищатимуть українську енергосистему: Шмигаль зустрівся з оновленою Наглядовою радою «Укренерго»
23 травня, 22:09

Новини

Стабільні розрахунки з виробниками зеленої електроенергії потребують достатнього фінансування – експерт
Стабільні розрахунки з виробниками зеленої електроенергії потребують достатнього фінансування – експерт
У Житомирі агротехнічний коледж встановив власну сонячну електростанцію (відео)
У Житомирі агротехнічний коледж встановив власну сонячну електростанцію (відео)
Україна офіційно затвердила кліматичну стратегію до 2050 року: що відомо
Україна офіційно затвердила кліматичну стратегію до 2050 року: що відомо
Нестача фінансування сьогодні означає нові борги перед зеленою енергетикою завтра – експерт
Нестача фінансування сьогодні означає нові борги перед зеленою енергетикою завтра – експерт
Європа нагрівається швидше за інші регіони: чому?
Європа нагрівається швидше за інші регіони: чому?
На Тернопільщині громада першою в Україні оголосила перехід на зелену енергію
На Тернопільщині громада першою в Україні оголосила перехід на зелену енергію

Новини

В Україні без опадів: погода на 20 червня
Сьогодні, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua