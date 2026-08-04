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Німеччина встановила новий рекорд: зелена енергетика обійшла копалини

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Німеччина встановила новий рекорд: зелена енергетика обійшла копалини
Німеччина зробила ще один крок до кліматичної нейтральності
фото: depositphotos.com

Попри відмову від атомної енергетики, країна продовжує нарощувати відновлювану генерацію

Вітрові та сонячні електростанції у 2025 році вперше забезпечили в Німеччині більше електроенергії, ніж вугільна та газова генерація. Про це свідчить аналіз даних Energy Institute, опублікований виданням Carbon Brief, передає «Главком».

Досягнення стало важливою віхою для найбільшої економіки Європи, яка продовжує реалізовувати стратегію енергетичного переходу (Energiewende) після відмови від атомної енергетики.

Як свідчить аналіз даних, у 2025 році вітрові та сонячні електростанції виробили 225 терават-годин електроенергії, що забезпечило 44% загального споживання країни. Для порівняння, електростанції на вугіллі та природному газі згенерували 217 терават-годин, або 43% від загального обсягу.

Зростання сонячної та наземної вітрової генерації є результатом багаторічної реалізації державної стратегії Energiewende, яка передбачає поступову відмову від викопного палива та перехід до відновлюваних джерел енергії.

Енергетична трансформація Німеччини відбувається після повного виведення з експлуатації атомних електростанцій. У результаті країна значно більше покладається на розвиток відновлюваної генерації, ніж низка інших європейських держав, зокрема Франція чи Велика Британія.

Водночас уряд зберігає курс на повну відмову від використання вугілля не пізніше 2038 року, хоча окремі експерти вважають, що цього рубежу країна може досягти раніше.

Для забезпечення стабільності енергосистеми з великою часткою відновлюваної генерації уряд ухвалив закон про державну підтримку будівництва нових газових електростанцій.

Передбачається, що до 2045 року вони мають перейти на використання зеленого водню, що відповідатиме курсу країни на досягнення кліматичної нейтральності.

Разом із тим представники енергетичної галузі висловлюють занепокоєння щодо запропонованих мережевих реформ. Зокрема, нові правила передбачають автоматичне підключення сонячних і вітрових електростанцій у районах із перевантаженими мережами лише за умови відмови інвесторів від компенсацій у разі вимушених обмежень генерації.

Німеччина планує й надалі прискорювати розвиток відновлюваної енергетики, щоб реалізувати ключові кліматичні цілі:

  • збільшити частку відновлюваних джерел у споживанні електроенергії до 80% до 2030 року;
  • сформувати переважно кліматично нейтральну енергосистему до 2035 року;
  • досягти чистого нуля викидів парникових газів в економіці до 2045 року.

Успіх вітрової та сонячної генерації в Німеччині відображає ширшу європейську тенденцію: у 2025 році ці два джерела енергії також уперше забезпечили більший обсяг виробництва електроенергії в масштабах Європейського Союзу, ніж викопне паливо.

Нагадаємо, що у квітні Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, а також план заходів для її реалізації.

Між тим, Саудівська компанія FAS Energy планує придбати одразу чотири сонячні електростанції в Україні. 

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Теги: енергетика рекорд Німеччина

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