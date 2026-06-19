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У Житомирі агротехнічний коледж встановив власну сонячну електростанцію (відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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У Житомирі агротехнічний коледж встановив власну сонячну електростанцію (відео)
Сонячна генерація дозволить скоротити витрати на електроенергію
фото: скриншот з відео

Станція стала навчальною лабораторією для майбутніх енергетиків

На даху Житомирського агротехнічного фахового коледжу введено в експлуатацію мережеву сонячну електростанцію потужністю 100 кВт. Новий енергетичний об’єкт забезпечуватиме часткову компенсацію споживання електроенергії навчальними корпусами, гуртожитками та їдальнею закладу. Про це у відео-сюжеті повідомляє «Житомир.info», передає «Главком».

Як розповідають у коледжі, станція складається з понад 160 сонячних панелей.

«Встановлено сонячну станцію 100 кВт. Панелі у нас по 620 Вт кожна. Панелей взяли із запасом, щоб максимально ефективно використовувати потужності, які тут є, понад 160 панелей встановлено. Станція у нас мережева, тобто використовуватиметься для власних потреб. За рахунок підключення станція компенсує споживання навчальних корпусів, двох гуртожитків та їдальні», – зазначає викладач Житомирського агротехнічного фахового коледжу Олександр Лавріщев.

Окрім енергетичної функції, додає Лавріщев, об’єкт може використовується як навчальна база для студентів. 

«Станція буде використовуватися двояко. Перше і основне її призначення – це компенсація наших витрат. Друге – це те, що студенти мають змогу спостерігати та проводити моніторинг. Також подивитися, як відбувається монтаж та яка тут конструкція. Оскільки це працюючий об'єкт, то під'єднувати і від’єднувати вони її не будуть, але проводити лабораторні роботи з дослідження, моніторингу та зняття показників – цілком можливо», – додає викладач.

До монтажу обладнання були залучені студенти коледжу, які безпосередньо брали участь у встановленні панелей та ознайомилися з особливостями їх монтажу.

«Ми зі студентами моєї групи встановлювали сонячні панелі. Це дуже добре для студента-електрика. Тому що ти бачиш, що ти робиш, як все встановлюється, як правильно регулюється. Це дуже корисно», – розповідає студент Богдан.

У закладі також наголошують, що проєкт реалізовано без використання коштів навчального закладу.

«Заклад не витратив жодної копійки. У цьому випадку було укладено дві угоди. З компанією, яка інвестувала в цей проєкт, і компанією, яка встановлювала панелі. Власником компанії, яка займалася монтажем сонячної станції, є наш випускник. Хлопці працювали тут, коледж за це не платив. До того ж його компанія постійно бере студентів на технологічні та переддипломні практики», – підсумовує Лавріщев.

Нагадаємо, що у квітні Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, а також план заходів для її реалізації.

До слова, Кабінет Міністрів затвердив Довгострокову стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.

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Теги: студенти енергетика електроенергія

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