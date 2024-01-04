Зростанню альтернативної енергетики у 2023 році сприяло розширення потужностей, а також погода

У 2023 році частка відновлюваної енергії в німецьких електромережах досягла 55%

Частка відновлюваних джерел енергії в електромережах Німеччини зросла на 6,6 відсоткових пунктів до 55% від загального обсягу минулого року, повідомляє Reuters.

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Німеччина хоче, щоб до 2030 року зелена енергетика становила 80% її енергетичного балансу. Вона відмовилася від атомної енергетики та має на меті відмовитися від більшої частини виробництва вугілля та використовувати газові станції, що залишилися, здебільшого для резервного живлення мережі.

У поновлюваних джерелах енергії офшорна вітрова енергетика склала 31,1%, сонячна – 12,1% і біомаса – 8,4%, тоді як решта 3,4% припадає на гідроенергію та інші відновлювані джерела енергії, йдеться у заяві регулятора Bundesnetzagentur.

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Зростанню у 2023 році сприяло розширення потужностей, а також погода.

«Ми вперше подолали позначку в 50% для відновлюваних джерел енергії», – заявив міністр економіки Роберт Хабек у заяві. «Наші заходи щодо спрощення планування та погоджень починають набувати чинності».

Електромережі, які фінансуються споживачами та контролюються регулятором, повинні сприяти поточному переходу від централізованої генерації на основі викопного палива до мільйонів децентралізованих виробничих одиниць з низьким вмістом вуглецю, що покладаються в основному на вітер і сонце.

Загальне навантаження на електромережі загального користування в 2023 році впало на 5,3% до 456,8 терават-годин (ТВт-год) минулого року, відображаючи слабкий попит і пріоритет зеленої енергії над виробництвом з використанням викопного палива.

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Німеччина все ще страждає від скорочення економічної активності після вторгнення Росії в Україну, а наступне падіння російського імпорту енергоносіїв спричинило різке зростання цін на енергоносії у 2022 році.

Минулого року базова ціна електроенергії на добу наперед впала на 60% до 95,18 євро за мегават-годину (МВт-год), повернувшись до рівня 2021 року.