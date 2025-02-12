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Німецькі вчені представили інноваційну ШІ-розробку для моделювання поведінки акумуляторів

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Німецькі вчені представили інноваційну ШІ-розробку для моделювання поведінки акумуляторів
Batty імітує різні умови роботи акумулятора
фото: sphere-energy.eu

Нова ШІ-технологія Batty від Sphere Energy може подвоїти швидкість розробки електромобілів, стверджує розробник

Німецький стартап Sphere Energy представив інноваційну систему штучного інтелекту (ШІ) під назвою Batty, яка може моделювати поведінку акумулятора у різних реальних умовах. Про це пише портал TheNextWeb.

Повідомляється, що Batty імітує різні умови роботи акумулятора, від екстремальних температур на дорозі до різних стилів водіння. Для аналізу розробка використовує ШІ, відточений на даних понад тисячі батарей. Виробники автомобілів також додають свою власну інформацію

Згідно із заявою компанії, Batty скорочує термін тестування більш ніж на рік. Це дасть змогу виробникам швидше створювати прототипи акумуляторів і виходити на ринок електромобілів, електровантажок і систем зберігання енергії. Зокрема, Sphere обіцяє подвоїти швидкість розробки електромобілів.

«Зараз ніхто – навіть Tesla – не може точно оцінити термін служби своєї батареї. Це буде щось справді новаторське», – заявив співзасновник стартапу Лукас Лутц.

Прискорене тестування дасть змогу виробникам істотно заощадити, що у перспективі може знизити ціни на автомобілі різко впадуть. Крім того, технологія стимулюватиме інновації в галузі акумуляторів.

Компанія Sphere презентувала проєкт минулого місяця у дослідницькій лабораторії IBM у Швейцарії. Очікується, що технологія допоможе виробникам електромобілів на континенті, які стрімко втрачають частку ринку через конкуренцію з Китаєм.

«Розробка акумуляторів – це для них величезний головний біль, і так бути не повинно. Ми справді хочемо зняти з них цей тягар», – наголосив Лукас Лутц.

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Теги: вчені розробка Електромобілі електроенергія енергетика

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