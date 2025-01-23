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За минулий рік інвестори у зелену енергетику не отримали 20% доходу

Дарія Демяник
glavcom.ua
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За минулий рік інвестори у зелену енергетику не отримали 20% доходу
Боргів за вироблену у країні зелену електроенергію 2021 та 2023 рік майже немає
фото: depositphotos.com

Заборгованість перед виробниками зеленої енергії перевищує 22 млрд грн

Борг компанії «Укренерго» перед інвесторами в зелену енергетику складає 22,1 млрд грн, йдеться з інформаційної довідки держпідприємства Гарантований покупець. 

При цьому підприємство також повідомляє, що частка виплат за електроенергію з відновлюваних джерел за підсумками 2024 року склала 79,6%. Тобто більше 20% коштів підприємства зеленої енергетики не отримали.

За даними Гарпоку, значна заборгованість залишається не виплаченою за 2022 рік – рівень розрахунків складає всього 62,2%.

Разом з тим вказується, що боргів за вироблену у країні зелену електроенергію 2021 та 2023 рік майже немає. Сплачено 99,7% та 95,3% коштів відповідно.

Як повідомлялося раніше, на думку експертів, уряд, парламент та Нацкомісія з питань енергетики мають врятувати енергетику від паралічу через наявні багатомільярдні борги, які постійно збільшуються.

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Теги: Україна електроенергія енергетика Укренерго

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