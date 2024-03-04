Чехія виділить 52 тис. євро для підтримки українських студентів у навчанні

Видання наголошує, що оскільки чеська система освіти відрізняється від української, на думку експертів, українським учням необхідно якомога краще в неї інтегруватися

Метою інвестиції стала інтеграція української молоді в освітню систему Чехії та чеське суспільство

Прага надасть некомерційній організації Post Bellum 1,32 млн крон (понад 52 тис. євро) для українських студентів середніх професійних шкіл, які наразі перебувають у Чехії. Про це повідомляє Radio Prague International.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У понеділок на засіданні у чеській столиці було схвалено відповідну дотацію. Метою інвестиції стала інтеграція української молоді в освітню систему Чехії та чеське суспільство.

Організація Post Bellum займається реалізацією освітніх та адаптаційних програм для української молоді, яку не прийняли на навчання до чеських навчальних закладів. Метою проєкту є підготовка молодих людей з України до вступу і подальшого навчання у середніх та вищих навчальних закладах Чехії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання наголошує, що оскільки чеська система освіти відрізняється від української, на думку експертів, українським учням необхідно якомога краще в неї інтегруватися. За їх оцінкою, деякі діти із України досі недостатньо володіють чеською мовою або ж незнайомі зі специфікою чеської середньої освіти, наприклад, з типами навчальних закладів та умовами вступу до них.

Нагадаємо, українським біженцям, які приїхали до Чехії з початку повномаштабної війни, видали гуманітарну допомогу на суму близько $710 млн. За словами міністрів праці Маріана Юречки та міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, новоприбулі повертають ці пільги та допомогу у вигляді податків зі своїх заробітків.

Стало відомо, що у Чехії хочуть оцінити рівень чеської мови серед українських учнів, щоб визначити ефективність попередніх заходів із адаптації дітей-іноземців.

Міністерство виділило приблизно 452 млн крон на дотації для адаптаційних груп та мовних курсів для дітей з України. За даними відомства, не лише перешкоди в навчанні пов'язані з мовними навичками, але є й випадки знущань з учнів-іноземців.