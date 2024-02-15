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Японія втратила третє місце у світі за величиною економіки: яка країна обійшла її у рейтингу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Японія втратила третє місце у світі за величиною економіки: яка країна обійшла її у рейтингу
Найбільшою економікою світу залишаються Сполучені Штати, на другому місці Китай
фото з відкритих джерел

Причиною зменшення номінального ВВП називають різке падіння вартості японської валюти ієни відносно долара США

Японія за підсумками минулого року втратила статус третьої за величиною економіки світу й поступилась цим місцем Німеччині, опустившись на четверту сходинку. Про це з посиланням на дані уряду країни повідомляє Kyodo.

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Японії без поправки на інфляцію становив близько $4,21 трлн, що є четвертим у світі, тоді як у Німеччини цей показник – $4,5 трлн.

Причиною зменшення номінального ВВП японські урядовці називають різке падіння минулого року вартості японської валюти ієни відносно долара США. При цьому, йдеться у повідомленні, результати жовтня-грудня показали, що в останньому кварталі минулого року Японія несподівано скотилася в рецесію через слабкий внутрішній попит.

Згідно з даними уряду, в четвертому кварталі економіка країни скоротилась на 0,1% порівняно з попереднім кварталом, або на 0,4% в річному вимірі через зменшення витрат домогосподарствами та підприємствами.

У третьому кварталі також було зафіксовано зменшення економічних показників, а скорочення впродовж двох кварталів поспіль означає, що економіка перебувала в технічній рецесії.

Приватне споживання, яке становить більше половини японського ВВП, у жовтні-грудні впало на 0,2%, що стало падінням третій квартал поспіль. Домогосподарства борються зі зростанням вартості життя й падінням реальних доходів на фоні рекордної за останні понад 40 років споживчої інфляції в Японії, яка у 2023 році склала 3,1%.

Капітальні витрати в четвертому кварталі також знизились на 0,1%, що вважається тривожною ознакою невпевненості японських компаній в економічній ситуації та їх підвищеній обережності в інвестиціях у розвиток виробництва. Державні інвестиції в жовтні-грудні теж скоротилися на 0,7%, другий квартал поспіль.

Найбільшою економікою світу залишаються Сполучені Штати із близько $27 трлн ВВП у 2023 році, на другому місці Китай, економіка якого становить майже $18 трлн.

Нагадаємо, Україна отримає 1800 габіонів від Японії для захисту критичної інфраструктури.

Також Японія виділить Україні понад $106 млн на відбудову. Kyodo News повідомляє, що допомога буде використана для надання обладнання для розмінування та тимчасових мостів, а також інших ресурсів, терміново необхідних для сприяння зусиллям з відновлення зруйнованої війною країни.

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Теги: економіка інвестиції Китай

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