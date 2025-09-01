Головна Нова енергія Новини
Експерти розвіяли популярні міфи про сонячні панелі

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Експерти розвіяли популярні міфи про сонячні панелі
Сонячні панелі обросли безліччю міфів, які спростували експерти
фото: depositphotos.com

Сонячна енергетика стрімко захоплює світ, але її розвиток супроводжується хвилею дезінформації

На тлі стрімкого розвитку відновлюваних джерел енергії по всьому світу активізувалися кампанії проти сонячної генерації, що часто ґрунтуються на міфах та маніпуляціях. Видання Carbon Brief проаналізувало основні з них і надало науково підтверджені спростування, передає «Главком».

Сонячна енергія – дорога і ненадійна

Цю думку часто висловлюють противники технології. Насправді, за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), сонячна енергія – це «найдешевша електрика в історії», а її вартість за останні 10 років впала на 90%. Що стосується надійності, то обсяги сонячної генерації легко прогнозувати наперед, враховуючи хвилеподібний патерн роботи. А в поєднанні з акумуляторами модулі зберігають енергію і здатні забезпечувати нею інфраструктуру 24/7.

Сонячні ферми шкодять екології та займають цінні землі

Багато хто стверджує, що панелі використовують більше вуглецю за свій життєвий цикл, ніж економлять, і займають родючі землі. Насправді, панелі окуповують свій «вуглецевий борг» у середньому за 4 місяці і за весь термін служби економлять у 57 разів більше CO₂, ніж було витрачено на їхнє виробництво. Що стосується площ, землі під сонячні ферми в США виділено в 4 рази менше, ніж під поля для гольфу. Не кажучи вже про інноваційні рішення на кшталт встановлення панелей на водоймах.

Панелі захаращують планету токсичними відходами

До 2050 року у світі дійсно накопичиться до 160 млн тонн відходів від панелей. Однак це в 300-800 разів менше, ніж відходи від вугільної енергетики за той самий період. Крім того, понад 95% панелей не містять токсичного кадмію, а свинець у них надійно запакований. Програми переробки теж стрімко розвиваються.

Спека робить панелі неефективними

Високі температури дійсно незначно знижують ККД, але цей ефект з лишком компенсується великою кількістю сонячного світла в спекотні дні. Панелі успішно працюють навіть у пустелях Саудівської Аравії.

Сонячна енергетика повністю залежить від Китаю

Китай дійсно домінує у виробництві панелей. Однак, на відміну від газу чи нафти, купівля панелі – це разова угода. Після встановлення вона генеруватиме енергію десятиліттями, не створюючи постійної залежності від єдиного постачальника.

Нагадаємо, що сонячна електростанція Glenrowan West потужністю 149 мегават змогла об'єднати вироблення відновлюваної електроенергії та успішне ведення сільського господарства. 

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

Теги: електроенергія енергетика

