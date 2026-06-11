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Кабмін оновив план України для отримання нової допомоги від ЄС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кабмін оновив план України для отримання нової допомоги від ЄС
Оновлений план України відкриє шлях до 8,35 млрд євро підтримки
фото: glavcom.ua

Україна розраховує на додаткові 8,35 млрд євро

Кабінет Міністрів схвалив оновлення плану України в межах програми Ukraine Facility, синхронізувавши його з процесом вступу до Європейського Союзу. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

Оновлення має створити передумови для залучення додаткових 8,35 млрд євро підтримки в межах програми Ukraine Support Loan.

«Уряд схвалив зміни, напрацьовані спільно з Європейською Комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами», – зазначила Свириденко.

Згідно з оновленим документом, буде переглянуто 35 чинних кроків плану та додано ще 26 нових. Серед ключових напрямів – верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші стратегічні сфери.

«Нові та оновлені індикатори синхронізовані з євроінтеграційними зобов'язаннями України, бенчмарками переговорного процесу щодо членства в ЄС та адаптацією українського законодавства до права Європейського Союзу», – додала вона.

За словами Свириденко, реалізація оновленого Плану дозволить Україні й надалі залучати міжнародну фінансову підтримку для забезпечення макроекономічної стабільності та післявоєнного відновлення країни.

Раніше стало відомо, що Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility загальним обсягом €2,8 млрд. 

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Теги: фінансування Юлія Свириденко Європейський Союз

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