Кличко назвав ціну порятунку Києва від зимових блекаутів

Кличко: На сьогодні Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн.

За словами Кличка, комплексний план стійкості містить майже 200 проєктів та завдань

Столиця продовжує реалізацію Комплексного плану стійкості міста, ухваленого Київрадою у березні. Наразі тривають роботи з розбудови розподіленої когенерації, інженерного захисту об'єктів та формування резервів для критичної інфраструктури. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами очільника міста, на одному з об'єктів критичної інфраструктури вже встановили та запустили в єдину енергосистему України чотири потужні когенераційні установки загальною потужністю 18 МВт (кожна по 4,5 МВт). Паралельно на цьому об'єкті завершують зведення захисту другого рівня.

Загалом у місті завершили будівництво нових об’єктів розподіленої когенерації потужністю близько 60 МВт, ще понад 100 МВт – у роботі. До кінця року столиця має отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності. Крім того, для безперебійної роботи системи водопостачання вже змонтували три дизель-генераторні установки потужністю понад 15 МВт (план на цей рік – забезпечити близько 40 МВт такого резерву).

За словами Кличка, комплексний план стійкості, який скоригували після консультацій з урядом та міжнародними партнерами, містить майже 200 проєктів та завдань. Серед них: інженерно-технічний захист, відновлення об'єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем водо- й теплопостачання. Та низка інших проєктів з підготовки до зими – сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінанасування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров’я та соціальної сфери.

«На сьогодні Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн. Фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50/50 – містом і державою. Столиця робить великий крок і шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, Київ продовжує впроваджувати заходи з енергостійкості та готується до наступного опалювального сезону за рахунок міського бюджету, однак потребує фінансової підтримки держави. 26 березня 2026 року, депутати Київради ухвалили низку важливих рішень для забезпечення енергостійкості столиці перед наступним опалювальним сезоном.