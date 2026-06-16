Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко назвав ціну порятунку Києва від зимових блекаутів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кличко назвав ціну порятунку Києва від зимових блекаутів
Кличко: На сьогодні Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн.
фото: Віталій Кличко/Telegram

За словами Кличка, комплексний план стійкості містить майже 200 проєктів та завдань

Столиця продовжує реалізацію Комплексного плану стійкості міста, ухваленого Київрадою у березні. Наразі тривають роботи з розбудови розподіленої когенерації, інженерного захисту об'єктів та формування резервів для критичної інфраструктури. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами очільника міста, на одному з об'єктів критичної інфраструктури вже встановили та запустили в єдину енергосистему України чотири потужні когенераційні установки загальною потужністю 18 МВт (кожна по 4,5 МВт). Паралельно на цьому об'єкті завершують зведення захисту другого рівня.

Загалом у місті завершили будівництво нових об’єктів розподіленої когенерації потужністю близько 60 МВт, ще понад 100 МВт – у роботі. До кінця року столиця має отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності. Крім того, для безперебійної роботи системи водопостачання вже змонтували три дизель-генераторні установки потужністю понад 15 МВт (план на цей рік – забезпечити близько 40 МВт такого резерву).

За словами Кличка, комплексний план стійкості, який скоригували після консультацій з урядом та міжнародними партнерами, містить майже 200 проєктів та завдань. Серед них: інженерно-технічний захист, відновлення об'єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем водо- й теплопостачання. Та низка інших проєктів з підготовки до зими – сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінанасування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров’я та соціальної сфери.

«На сьогодні Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн. Фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50/50 – містом і державою. Столиця робить великий крок і шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, Київ продовжує впроваджувати заходи з енергостійкості та готується до наступного опалювального сезону за рахунок міського бюджету, однак потребує фінансової підтримки держави. 26 березня 2026 року, депутати Київради ухвалили низку важливих рішень для забезпечення енергостійкості столиці перед наступним опалювальним сезоном. 

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Київ Київрада будівництво опалювальний сезон мер фінансування водопостачання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ оговтується від нічної атаки
У Києві після атаки РФ 81 постраждалий. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН
24 травня, 21:52
Незаконна забудова у парку «Муромець»: суд наказав звільнити земельну ділянку
Незаконна забудова у парку «Муромець»: суд наказав звільнити земельну ділянку
26 травня, 13:28
Позов заступниці голови КМДА Марини Хонди задовільнено у повному обсязі
Заступниця голови КМДА виграла суд про захист честі та гідності у телеграм-каналу
26 травня, 15:41
Такий вигляд мала станція метро «Лук'янівська» після атаки росіян 24 травня 2026 року
«Лук'янівська фортеця» чи «Непереможна»? Навколо назви станції метро розгорілася суперечка
27 травня, 15:15
У ніч на 2 червня перони та станції столичного метро були вщент забиті людьми
У мережі розгорілися палкі суперечки через намети у київському метро
2 червня, 12:13
Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України
У Києві чоловік ходив подвір’ям біля багатоповерхівки і стріляв
7 червня, 19:39
Позашляховик Mercedes-Benz G-Class – основна платформа системи Drone Defender
Mercedes-Benz розробить антидронову систему для захисту України
11 червня, 05:10
Жителів столиці просять враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух біля мосту Метро 11 червня буде обмежено (схема)
11 червня, 09:04
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та простть пішоходів враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності обмежено до 17 червня
Вчора, 13:40

Новини

Ракетний удар по кіностудії Довженка: частину костюмної колекції вдалося врятувати
Ракетний удар по кіностудії Довженка: частину костюмної колекції вдалося врятувати
Вибито понад 60 вікон: через обстріл Києва постраждала оранжерея на ВДНГ (фото)
Вибито понад 60 вікон: через обстріл Києва постраждала оранжерея на ВДНГ (фото)
Кличко назвав ціну порятунку Києва від зимових блекаутів
Кличко назвав ціну порятунку Києва від зимових блекаутів
Руїни та гігантська вирва: наслідки прильоту по приватному сектору на Осокорках (фото)
Руїни та гігантська вирва: наслідки прильоту по приватному сектору на Осокорках (фото)
Нова схема аферистів: поліція попереджає про «фейкових» інтернет-провайдерів
Нова схема аферистів: поліція попереджає про «фейкових» інтернет-провайдерів
Гроза, град і шквали: на Київ та область насувається негода
Гроза, град і шквали: на Київ та область насувається негода

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Сьогодні, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua