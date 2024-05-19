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Тариф на світло мав би бути 4 грн/кВт-г ще 5-7 років тому – Тинний

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Тариф на світло мав би бути 4 грн/кВт-г ще 5-7 років тому – Тинний
«Питання перегляду тарифів давно перезріло»
фото: Depositphotos

Інвестор пояснив, що таке рішення дозволить будувати нову маневрову генерацію, що дозволить зменшити кількість відключень світла

Рішення щодо перегляду тарифу на електроенергію для населення перезріло на 5-7 років. Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

«Це потрібно було робити п'ять років тому. 4 гривні тариф мусив бути п'ять-сім років тому. Питання перегляду тарифів давно перезріло», – сказав він.

Тинний наголосив, що влада та регулятор діють з невеликим запізненням і потрібно було б вже взагалі скасувати пільгове тарифоутворення для населення.

«Це не означає, що треба бідних людей робити ще біднішими. Абсолютно ні. Потрібно, аби компенсація з бюджету здійснювалася лише нужденним, а не всім поспіль», – підкреслив він.

Інвестор пояснив, що таке рішення дозволить будувати нову маневрову генерацію, що дозволить зменшити кількість відключень світла.

«Поки на ринку через оці ідіотські соціалістичні тарифоутворення є криза неплатежів. Ну, хто буде вкладати гроші, якщо ви не знаєте, у вас контракт буде на один рік, чи на п'ять, чи на один місяць, і з вами розрахуються повністю чи частково. Ніхто, ніколи, сповна розуму не буде нічого нового будувати», – підсумував Тинний.

Раніше член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що вартість електроенергії для населення можуть підняти до 5 грн/кВт-г, щоб залучити кошти у будівництво нових генеруючих потужностей.

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Теги: гроші будівництво альтернативна енергетика влада

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