Цінові обмеження на ринку електроенергії заважають будівництву нових електростанцій – Центр Разумкова

Експерт додав, що через прайс-кепи до кінця року може бути побудовано не більше 300-400 МВт нової генерації

Через прайс-кепи ускладнюється будівництво нових електростанцій – Центр Разумкова

Встановлені на ринку електроенергії цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) заважають будівництву нових електростанцій. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Краще, щоб держава створювала умови для приватних інвесторів, ніж щоб вона сама будувала (нові генеруючі потужності – ред.). Якщо б ці умови були створені, то справи пішли б набагато швидше.

На жаль, на сьогодні таких умов немає, тому що є певні проблеми з ринком електричної енергії, з тими ж прайс-кепами, з моделлю ринку електричної енергії, з інвестиційним кліматом. І це все заважає будувати», – сказав він.

Омельченко додав, що через прайс-кепи до кінця року може бути побудовано не більше 300-400 МВт нової генерації.

Він вважає, що через обмеження не вийде збудувати більше потужностей.

Раніше повідомлялося, що для розвитку енергетики потрібно зменшити втручання держави в енергоринки та вони мають працювати за конкурентними та ринковими правилами.