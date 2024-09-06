У низці областей змінені графіки відключення світла

Декому пощастило: світло не вимикатиметься до 16:00

У п’ятницю, 6 вересня, частково скасовані графіки відключення світла в низці українських областей. Про це повідомило «Укренерго».

Із 10:00 до 16:00 відключенння не будуть застосовуватись у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській областях.

Із 11:00 до 16:00 – не прогнозується застосування заходів обмеження у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

Як змінилися графіки

Тернопільська область: 16:00-18:00 – перша черга, 18:00-20:00 – друга черга, 20:00-22:00 – третя черга, 22:00-24:00 – четверта черга.

Івано-Франківська область: вимикатися не будуть третя й четверта черги, а також шоста черга з 15:00 до 16:00.

Закарпатська область: з 16:00 до 18:00 – перша черга, з 19:00 до 20:00 – п'ята черга, з 21:00 до 22:00 – шоста черга.

Львівська область: з 16:00 до 18:00 – черга 2.2, до 19:00 – черга 3.1, з 19:00 до 22:00 – черга 3.2, з 22:00 до 24:00 – черга 1.1.

Кіровоградська область: перша черга – з 18:00 до 20:00, третя черга – з 10:00 до 11:00 та з 22:00 до 24:00, четверта черга з 16:00 до 18:00, 6 черга – з 20:00 до 22:00.

Запорізька область: скорочені відключення на одну годину для четвертої та шостої черг, скасовано вимкнення п'ятої черги.

Нагадаємо, що, за даними НЕК «Укренерго», споживання електроенергії в Україні залишається високим, однак спостерігається тенденція до його зниження.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.