У Києві введено екстрені відключення світла

Наразі в Києві графіки відключення світла не діють

Увечері 28 серпня за командою «Укренерго» введено екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Зазначається, що під час екстрених відключень світло вимикається не за графіком, а там, де це необхідно, і на стільки часу, скільки потрібно для стабілізації енергосистеми.

«На жаль, у таких випадках неможливо передбачити час відновлення світла. Просимо всіх, у кого зараз є світло, максимально економно його використовувати. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та прискорити відновлення живлення для тих, хто наразі без світла», – пише ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні 29 серпня протягом повної доби вживатимуться заходи щодо обмеження споживання електроенергії. Тобто графіки відключень світла діятимуть цілодобово. Кількість годин без електрики залежатиме від регіону.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.

Дл слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні.