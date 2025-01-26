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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 січня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 січня
Прогноз погоди на 26 січня
фото: glavcom.ua

В Україні подекуди туман

У неділю, 26 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Крім більшості західних та північних областей, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (в Карпатах 0-5° морозу), вдень 4-9° тепла, на південному заході країни та в Криму 7-12°, у східних областях 1-6° тепла. 

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 січня фото 1

На Київщині та в столиці також очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.

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Теги: прогноз погоди вітер погода

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