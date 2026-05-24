У Белграді понад 30 тис. людей вийшли на протест проти Вучича

У Белграді відбулася масштабна антиурядова акція: понад 34 тисячі людей вийшли на вулиці під гаслом «Студенти перемагають» і фактично дали старт виборчій кампанії в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Акцію організувала неформальна студентська група, яка вже понад рік є рушійною силою антиурядових демонстрацій у Сербії. До протесту долучилися й опозиційні політичні сили.

Цього тижня президент Александар Вучич заявив, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися між кінцем вересня і серединою листопада. Якщо це станеться, то будуть уже п'яті парламентські вибори у Сербії за десятиліття і четверті дострокові. Правляча партія Вучича утримує владу з 2012 року.

Два табори – і сутички між ними

Паралельно прихильники президента провели власний захід під гаслом «Сербія перемагає». Вони звинувачують учасників протестів у роботі на іноземні інтереси та спробах зірвати курс країни, який поєднує прагнення до вступу в ЄС із тісними відносинами з Росією, Китаєм і США.

Після завершення основної акції частина протестувальників рушила до місця провладного мітингу. Там сталися сутички з поліцією, яка охороняла захід. Даних про постраждалих або затриманих поки немає.

Масові протести у Сербії тривають від кінця 2024 року – їх спровокувала трагедія на залізничному вокзалі в Новому Саді, де через обвал даху загинули 16 людей. Опозиція покладає відповідальність за катастрофу на корупцію та некомпетентність влади.

Нагадаємо, два дні тому «Главком» повідомляв, що Вучич оголосив про плани провести дострокові вибори між вереснем і листопадом. Раніше, у листопаді 2025 року, він уже оголошував про дострокові вибори на тлі протестів.

До слова, на тлі кризи Сербія вже відчула економічні наслідки своєї балансуючої політики: три тижні тому «Главком» повідомляв, що країна втратила фінансування ЄС через тісні зв'язки з Росією – під загрозою опинилося до 1,5 млрд євро.