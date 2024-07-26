Голова комітету парламенту Фінляндії з оборони закликає нарощувати ВПК для допомоги Україні

«Я думаю, що ці інвестиції необхідні для захисту свободи і демократії у світі – не тільки в Україні, а й у всій Європі»

Інвестиції європейських країн у нарощування військово-промислового комплексу необхідні для збільшення військової допомоги Україні та для створення сильної у військовому плані Європи. Про це в коментарі Guildhall заявив голова парламентського Комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Юкка Копра.

«Я думаю, що ці інвестиції (у посилення ВПК західних країн – ред.) необхідні для захисту свободи і демократії у світі – не тільки в Україні, а й у всій Європі. Тому що, якщо Росії вдасться домогтися успіху в Україні, ми всі знаємо, що це не задовольнить їхні апетити. Досить імовірно, що після цього вони почнуть влаштовувати сутички і в інших країнах. Тому нам необхідно протистояти російській могутності. А це можна зробити, лише демонструючи і виробляючи не меншу військову міць, ніж у них», – заявив політик.

«Тому, звісно, збільшення оборонного виробництва – це насамперед допомога Україні, але також це і створення сильної у військовому плані Європи для захисту демократії, свободи і тих цінностей, в які ми віримо. І за це, на жаль, доводиться платити», – резюмував парламентарій.

Раніше, депутат Європейського парламенту від Румунії, член комітету із закордонних відносин Драгош Тудораке закликав закуповувати зброю для України, одночасно інвестуючи у ВПК ЄС.

На його думку, підхід Європейського Союзу до озброєння України має охоплювати два напрямки – виділення коштів на закупівлю озброєнь на світовому ринку і виділення коштів для інвестицій у нарощування виробничих потужностей військово-промислового комплексу ЄС.