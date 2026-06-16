Макрон зустрів Зеленського на саміті G7

Макрон раніше казав, що питання припинення вогню в Україні та посилення тиску на Росію стане однією з ключових тем саміту

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «Групи семи» (G7), де його зустрів президент Франції Емманюель Макрон. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними агентства, Макрон привітав Зеленського обіймами та рукостисканням. Під час прибуття лідери не відповідали на запитання журналістів.

Очікується, що першим заходом за участю президента України стане робоча сесія, присвячена Україні. Раніше президент Франції заявив, що питання припинення вогню в Україні та посилення тиску на Росію стане однією з ключових тем саміту.

Нагадаємо, Зеленський прибув до французького міста Евіан-ле-Бен для участі у спеціальному засіданні «Велика сімка – Україна».

Протягом дня український президент проведе серію важливих двосторонніх перемовин. Зокрема, заплановані зустрічі з:

федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем;

премʼєр-міністром Канади Марком Карні;

премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером;

директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Зауважимо, саміт G7 у Франції стартував напередодні, 15 червня. Під час першого дня лідери держав уже встигли скоординувати позиції – зокрема, президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп окремо обговорили ситуацію в Україні та на Близькому Сході.

«Главком» писав, що президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російський удар по Києво-Печерській лаврі та заявив, що одним із ключових завдань саміту G7 буде досягнення припинення вогню в Україні. За його словами, Франція готова співпрацювати з українською владою у питаннях збереження культурної спадщини. Президент Франції також заявив, що атака лише посилила рішучість Парижа та його союзників домагатися припинення вогню, від якого Росія продовжує відмовлятися.