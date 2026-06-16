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Зеленський прибув до Франції на саміт «Великої сімки»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Зеленський прибув до Франції на саміт «Великої сімки»
Володимир Зеленський з візитом у Франції
фото: скрин з відео

Саміт лідерів триває у Франції з 15 по 17 червня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський прибув до французького міста Евіан-ле-Бен для участі у спеціальному засіданні «Велика сімка – Україна», інформує «Главком».

Повідомляється, що одразу після прибуття Зеленський проведе коротку зустріч «на ногах» із президентом Франції Еммануелем Макроном, після чого долучиться до головного засідання лідерів, присвяченого миру й безпеці в Україні та Європі.

Протягом дня український президент проведе серію важливих двосторонніх перемовин. Зокрема, заплановані зустрічі з:

  • федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем;
  • премʼєр-міністром Канади Марком Карні;
  • премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером;
  • директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Зауважимо, саміт G7 у Франції стартував напередодні, 15 червня. Під час першого дня лідери держав уже встигли скоординувати позиції – зокрема, президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп окремо обговорили ситуацію в Україні та на Близькому Сході.

«Главком» писав, що президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російський удар по Києво-Печерській лаврі та заявив, що одним із ключових завдань саміту G7 буде досягнення припинення вогню в Україні. За його словами, Франція готова співпрацювати з українською владою у питаннях збереження культурної спадщини. Президент Франції також заявив, що атака лише посилила рішучість Парижа та його союзників домагатися припинення вогню, від якого Росія продовжує відмовлятися.

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Теги: саміт Франція Володимир Зеленський

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