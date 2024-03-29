Московська церква в Україні заявляє, що її батюшок протиправно мобілізують

Хустська єпархія УПЦ МП скаржиться на нібито неправомірні дії місцевого військкомату

Хустська єпархія УПЦ МП заявляє, що представники Хустського територіального центру комплектування (ТЦК) затримали двох священнослужителів єпархії, незважаючи на нібито законні підстави щодо звільнення від військової служби. Про це стало відомо з Facebook-сторінки Центру інформації УПЦ.

Священнослужителі повідомляють, що 27 березня працівники військкомату телефоном викликали скарбника Хустської єпархії протоієрея Іоанна Петечел, повідомивши, що він підлягає мобілізації і має бути відправлений до військової частини.

За словами священників, протоієрей має трьох усиновлених дітей, і ще у січні надав пакет документів до Хустського військкомату з метою оновлення облікових даних.

«Тоді працівники ТЦК вручили заявникові повістку про повторний виклик на 25 березня. Цього дня протоієрею Іоанну переоформили повістку на 29 квітня. 27 березня священнослужителю зателефонували працівники відомства та повідомили про необхідність терміново з’явитися. Коли отець Іван прибув до ТЦК, йому повідомили, що він підлягає терміновій мобілізації», – йдеться у повідомленні.

Також представники Хустської єпархії наголошують, що подібна ситуація не перша. У березні секретар Хустської єпархії протоієрей Іоанн Розман був викликаний на допит до Тячівської районної поліції. «Після закінчення допиту, на виході з приміщення поліції, його затримали особи у балаклавах зі зброєю, які на автомобілі зі спец номерами відвезли його в невідомому напрямку. На сьогоднішній день священник перебуває у лавах ЗСУ, попри законні підстави щодо звільнення від військової служби», – йдеться у повідомленні.

Які саме законні підстави має Іоанн Розман – у публікації не уточнили. У Хустській єпархії просять здійснити належний захист кліриків Хустської єпархії УПЦ у законний спосіб.

Нагадаємо, заступник керівника зовнішніх церковних зносин, протоієрей УПЦ МП Микола Данилевич, після публікації «Главкома» про факт його перебування в Італії, пояснив, як опинився за межами держави під час дії воєнного стану.

Раніше Кирило Гундяєв виступив зі скандальними заявами на «Всесвітньому російському народному соборі».