  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    13 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    13 лютого відзначається&nbsp;Всесвітній день радіо - 13 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    13 лютого відзначається Всесвітній день радіо
    фото з відкритих джерел

    Цей день варто провести зі своєю родиною

    Сьогодні, 13 лютого, у світі відзначають Всесвітній день радіо, Міжнародний день жіночої дружби, а православна церква відзначає день пам’яті святого Микити або єпископа Новгородського.

    Також щорічно в другу неділю лютого відзначають Всесвітній день шлюбу.

    Всесвітній день радіо

    Всесвітній день радіо відзначається щорічно 13 лютого, починаючи з 2012 року, за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО.

    Дату проведення обрано не випадково – саме 13 лютого 1946-го вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.

    День подруг

    Фото з відкритих джерел

    Фото з відкритих джерел

    Міжнародний день жіночої дружби – День подруг (Galentine’s Day), заведено відзначати 13 лютого кожного року. Це неофіційне свято, яке було названо за аналогією до Дня Святого Валентина.

    У цей день подруги по всьому світі збираються разом, влаштовуючи посиденьки. Історія святкування починається із американської комедії під назвою «Парки та зони відпочинку». Прем’єрний показ серіалу почався у 2009 році на телебаченні, сюжет картини розповідав про повсякденне життя співробітників, що працюють у сфері відпочинку в Америці.

    Всесвітній день шлюбу

    Щорічно в другу неділю лютого відзначають Всесвітній день шлюбу. У 2022 році Всесвітній день шлюбу відзначається 13 лютого

    Свято з’явилося у 1983 році в Америці. Ініціаторами створення Дня шлюбу стали декілька сімейних пар зі штату Луїзіана. Вони у 1981 році запропонували місцевій владі створити релігійну програму задля покращення шлюбних відносин, порадивши зробити її в День святого Валентина, тобто 14 лютого. Організація Worldwide Marriage Encounter підтримала ідею Всесвітнього дня шлюбу, але змінила дату проведення на другу неділю лютого.

    Святого Микити

    13 лютого - святого Микити Пожежника ( Микити Печерського , Новгородського)

    13 лютого - святого Микити Пожежника ( Микити Печерського , Новгородського)

    13 лютого православна церква відзначає день пам’яті святого Микити.

    У народі Микиту називали зберігачем від вогню, блискавок і занадто спекотного сонця. Вважалося, що свого часу цей святий міг своїми молитвами не лише загасити пожежу, а й вберегти від засуху.

    Він проповідував християнство, жив скромно, постійно молився про оточуючих, здійснював велику кількість добрих справ. Був зарахований до лику святих 1547 року.

    Цікаво, що в селянстві свято відзначали по-різному, адже в давнину на Русі все одно простежувалися якісь риси язичництва, незважаючи на те, що багато хто вірив в Бога. Існувало навіть таке явище, як двовір’я. Микиту Новгородського саме з цієї причини вважали не тільки святим, але і покровителем вогню. Молилися йому про захист від кульових блискавок.

    Що можна робити

    Вважалося, що 13 лютого сприяє сваркам між людьми. В цей день дружини невірних чоловіків вірили, що можуть розірвати змовами і молитвами порочні зв’язки й повернути чоловіка в сім’ю. Робили це за допомогою нового гребеня, якому ламали «зуби», вимовляючи текст змови.

    Микита Новгородський, за повір’ями, міг погасити пожежу та запобігти засусі. Його вважали охоронцем від пожеж і блискавок. Якщо ж 13 лютого траплялася пожежа, то наші пращури вірили, що це підступи вогняних бісів і чаклунів.

    А ось якщо зробити добру справу в цей день, то добро до вас повернеться сторицею.

    Цей день варто провести зі своєю родиною. Кажуть, якщо зібратися всім разом – сім’я буде дружною, і сварок не буде цілий рік.

    Що заборонено

    • Не можна 13 лютого лаятися та сваритися подружжю. Можна довго бути в образі.
    • Не можна 13 лютого сперечатися та конфліктувати на роботі.
    • Не можна 13 лютого голосно розмовляти та з'ясовувати стосунки.
    • Не можна виходити з дому ввечері та викидати сміття.
    • Не можна 13 лютого залишати будинок порожнім.

    Народні прикмети

    • Вдень видно іній – вночі снігу не буде
    • Вогонь в печі 13 лютого горить червоним полум’ям – чекай морозу. Білий вогонь – прикмета того, що буде відлига і рання весна
    • Ясна ніч 13 лютого – завтра буде сонячна погода
    • Горобці утеплюють гнізда – буде холоднеча
    • Ворони голосно кричать – прикмета того, що буде заметіль або снігова буря
    • Піч погано топиться, а дрова горіти не хочуть – чекай тепла
    • Немає 13 лютого тяги в печі – чекайте сирої погоди. Сильна тяга, навпаки, віщує заметіль
    • На сонці видно кола 13 лютого – буде врожайний рік
    • Якщо господарські будівлі хитаються 13 лютого – на них лісовик катається.

    Іменини

    13 лютого День ангела імені відзначають: Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Афанасія, Феоктиста, Ілля, Клавдій, Кирей, Пахом, Вікторія.

    До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів.В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.

    Теги: церква свята радіо православна церква традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    13 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони