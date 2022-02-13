13 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Цей день варто провести зі своєю родиною
Сьогодні, 13 лютого, у світі відзначають Всесвітній день радіо, Міжнародний день жіночої дружби, а православна церква відзначає день пам’яті святого Микити або єпископа Новгородського.
Також щорічно в другу неділю лютого відзначають Всесвітній день шлюбу.
Всесвітній день радіо
Всесвітній день радіо відзначається щорічно 13 лютого, починаючи з 2012 року, за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО.
Дату проведення обрано не випадково – саме 13 лютого 1946-го вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.
День подруг
Міжнародний день жіночої дружби – День подруг (Galentine’s Day), заведено відзначати 13 лютого кожного року. Це неофіційне свято, яке було названо за аналогією до Дня Святого Валентина.
У цей день подруги по всьому світі збираються разом, влаштовуючи посиденьки. Історія святкування починається із американської комедії під назвою «Парки та зони відпочинку». Прем’єрний показ серіалу почався у 2009 році на телебаченні, сюжет картини розповідав про повсякденне життя співробітників, що працюють у сфері відпочинку в Америці.
Всесвітній день шлюбу
Щорічно в другу неділю лютого відзначають Всесвітній день шлюбу. У 2022 році Всесвітній день шлюбу відзначається 13 лютого
Свято з’явилося у 1983 році в Америці. Ініціаторами створення Дня шлюбу стали декілька сімейних пар зі штату Луїзіана. Вони у 1981 році запропонували місцевій владі створити релігійну програму задля покращення шлюбних відносин, порадивши зробити її в День святого Валентина, тобто 14 лютого. Організація Worldwide Marriage Encounter підтримала ідею Всесвітнього дня шлюбу, але змінила дату проведення на другу неділю лютого.
Святого Микити
13 лютого православна церква відзначає день пам’яті святого Микити.
У народі Микиту називали зберігачем від вогню, блискавок і занадто спекотного сонця. Вважалося, що свого часу цей святий міг своїми молитвами не лише загасити пожежу, а й вберегти від засуху.
Він проповідував християнство, жив скромно, постійно молився про оточуючих, здійснював велику кількість добрих справ. Був зарахований до лику святих 1547 року.
Цікаво, що в селянстві свято відзначали по-різному, адже в давнину на Русі все одно простежувалися якісь риси язичництва, незважаючи на те, що багато хто вірив в Бога. Існувало навіть таке явище, як двовір’я. Микиту Новгородського саме з цієї причини вважали не тільки святим, але і покровителем вогню. Молилися йому про захист від кульових блискавок.
Що можна робити
Вважалося, що 13 лютого сприяє сваркам між людьми. В цей день дружини невірних чоловіків вірили, що можуть розірвати змовами і молитвами порочні зв’язки й повернути чоловіка в сім’ю. Робили це за допомогою нового гребеня, якому ламали «зуби», вимовляючи текст змови.
Микита Новгородський, за повір’ями, міг погасити пожежу та запобігти засусі. Його вважали охоронцем від пожеж і блискавок. Якщо ж 13 лютого траплялася пожежа, то наші пращури вірили, що це підступи вогняних бісів і чаклунів.
А ось якщо зробити добру справу в цей день, то добро до вас повернеться сторицею.
Цей день варто провести зі своєю родиною. Кажуть, якщо зібратися всім разом – сім’я буде дружною, і сварок не буде цілий рік.
Що заборонено
- Не можна 13 лютого лаятися та сваритися подружжю. Можна довго бути в образі.
- Не можна 13 лютого сперечатися та конфліктувати на роботі.
- Не можна 13 лютого голосно розмовляти та з'ясовувати стосунки.
- Не можна виходити з дому ввечері та викидати сміття.
- Не можна 13 лютого залишати будинок порожнім.
Народні прикмети
- Вдень видно іній – вночі снігу не буде
- Вогонь в печі 13 лютого горить червоним полум’ям – чекай морозу. Білий вогонь – прикмета того, що буде відлига і рання весна
- Ясна ніч 13 лютого – завтра буде сонячна погода
- Горобці утеплюють гнізда – буде холоднеча
- Ворони голосно кричать – прикмета того, що буде заметіль або снігова буря
- Піч погано топиться, а дрова горіти не хочуть – чекай тепла
- Немає 13 лютого тяги в печі – чекайте сирої погоди. Сильна тяга, навпаки, віщує заметіль
- На сонці видно кола 13 лютого – буде врожайний рік
- Якщо господарські будівлі хитаються 13 лютого – на них лісовик катається.
Іменини
13 лютого День ангела імені відзначають: Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Афанасія, Феоктиста, Ілля, Клавдій, Кирей, Пахом, Вікторія.
До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів.В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.