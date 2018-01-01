Адвокат Саакашвілі назвав нонсенсом прохання Генпрокуратури до Нідерландів

Адвокат вважає, що взяття зразків голосу, коли немає інших слідчих дії і експертиз, є нонсенсом

Адвокат лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький вважає нонсенсом направлення Генпрокуратурою України доручення правоохоронним органам Нідерландів з проханням взяття у Саакашвілі зразки голосу. Про це він заявив в ефірі телеканалу News One. «Як можна робити такі заяви і запити, якщо взяття зразків голосу



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Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький

Адвокат вважає, що взяття зразків голосу, коли немає інших слідчих дії і експертиз, є нонсенсом

Адвокат лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький вважає нонсенсом направлення Генпрокуратурою України доручення правоохоронним органам Нідерландів з проханням взяття у Саакашвілі зразки голосу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу News One.

«Як можна робити такі заяви і запити, якщо взяття зразків голосу – це допоміжна додаткова процедура, яка застосовується, коли проводиться експертиза. А експертизу вони завершили і самі говорили про те, що є висновок експертної установи при СБУ, що 28 грудня 2017 року експертиза завершена і вона підтвердила справжність розмови між Курченком і Дангадзе», – сказав адвокат.

Чорнолуцький зазначив, що експертиза інституту СБУ була, на думку захисту Саакашвілі, сфабрикована і проведена з великою кількістю порушень, а головне – не була досліджена можливість монтажу аудіозапису.

Адвокат вважає, що взяття зразків голосу, коли немає інших слідчих дії і експертиз, є нонсенсом. Чорнолуцький зазначив, що погоджуватися на таку процедуру чи ні – це особисте право Саакашвілі.

«З точки зору процесуальних прав і дій це вже виглядає і буде виглядати незаконно», – підкреслив він.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України направила міжнародно-правове доручення правоохоронним органам Королівства Нідерланди, в якому просить відібрати у Саакашвілі зразки голосу для розслідування в Україні кримінального провадження.

До слова, цього тижня Саакашвілі заявив, що його хочуть вбити та назвав ім’я замовника.

Як відомо, Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну до 2021 року.

Нагадаємо, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував в США.

Як повідомляв «Главком», Саакашвілі перейшов польсько-український кордон ввечері 10 вересня 2017 року. Кордон прикордонників прорвали прихильники Саакашвілі, які буквально внесли його на український бік кордону.

Генпрокурор пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів прориву кордону в «Шегинях» та заявив, що прихильники Саакашвілі знищують державу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Саакашвілі натомість заявляв, що він і його прихильники не порушували закон на пункті пропуску «Шегині».

Наприкінці 2017 року Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

12 лютого 2018 року українські прикордонники затримали Саакашвілі у київському ресторані «Сулугуні» і літаком депортували до Варшави.

Джерело: Інтерфакс-Україна