Генпрокуратура направила в Нідерланди запит щодо Саакашвлі

ГПУ хоче отримати зразки голосу Саакашвілі

Генеральна прокуратура України направила міжнародно-правове доручення правоохоронним органам Королівства Нідерланди, в якому просить відібрати у лідера партії «Рух нових сил», екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі зразки голосу для розслідування в Україні кримінального провадження Про це повідомив заступник генерального прокурора



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Михайло Саакашвілі

ГПУ хоче отримати зразки голосу Саакашвілі

Генеральна прокуратура України направила міжнародно-правове доручення правоохоронним органам Королівства Нідерланди, в якому просить відібрати у лідера партії «Рух нових сил», екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі зразки голосу для розслідування в Україні кримінального провадження

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

«Кілька днів тому ми направили в Голландію міжнародно-правове доручення, в межах якого голландській владі пропонується відібрати у Саакашвілі зразки його голосу», - повідомив він.

За словами Єніна, нідерландська сторона це робитиме самостійно, відповідно до доручення.

Відповідаючи на питання про те, чи означає це, що зразки голосу Саакашвілі може надати тільки в порядку доброї волі, заступник генпрокурора сказав:

«Так, безумовно, це його право. А якщо він відмовиться, то це вкотре розвінчає міф Саакашвілі про те, що він готовий співпрацювати з правоохоронними органами».

Цього тижня Саакашвілі заявив, що його хочуть вбити та назвав ім’я замовника.

Як відомо, Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну до 2021 року.

Нагадаємо, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував в США.

Як повідомляв «Главком», Саакашвілі перейшов польсько-український кордон ввечері 10 вересня 2017 року. Кордон прикордонників прорвали прихильники Саакашвілі, які буквально внесли його на український бік кордону.

Генпрокурор пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів прориву кордону в «Шегинях» та заявив, що прихильники Саакашвілі знищують державу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Саакашвілі натомість заявляв, що він і його прихильники не порушували закон на пункті пропуску «Шегині».

Наприкінці 2017 року Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

12 лютого 2018 року українські прикордонники затримали Саакашвілі у київському ресторані «Сулугуні» і літаком депортували до Варшави.

Джерело: Інтерфакс-Україна