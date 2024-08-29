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У Парижі відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Парижі відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор (фото)
Українські спортсмени взяли участь у церемонії відкриття Паралімпіади-2024
фото: Reuters

Відкриття паралімпійських змагань вперше пройшло поза межами стадіону

У Парижі ввечері 28 серпня відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, які триватимуть до 8 вересня.

11-денні змагання відкрив президент Франції Еммануель Макрон. Учасники Паралімпіади пройшли Єлисейськими полями до центральної площі Парижа – площі Згоди.

У Парижі відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор (фото) фото 1
фото: Reuters

Церемонія відкриття Паралімпіади-2024 розпочалася із виступу канадського піаніста Чіллі Гонзалеса та перфомансу танцівників, схожих на «людей у чорному».

У Парижі відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор (фото) фото 2
фото: Reuters

Згодом Christine and the Queens у червоному костюмі виконав найвідомішу пісню Едіт Піаф «Ні, я не шкодую ні про що».

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фото: PNZ

Після того, як авіація намалювала у небі французький національний прапор, – розпочався парад атлетів.

Парад спортсменів з 168 делегацій розпочався з нижньої частини Єлисейських полів у святковій атмосфері з волонтерами, які підбадьорювали та танцювали.

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фото: AFP
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Українські спортсмени на церемонії відкриття Паралімпіади-2024
фото: Reuters

Український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 несли 38-річна фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та 37-річний веслувальник Роман Полянський.

Українські прапороносці на церемонії відкриття Паралімпіади-2024
Українські прапороносці на церемонії відкриття Паралімпіади-2024
фото: Суспільне Спорт

Як і під час відкриття Олімпіади-2024, яке проходило здебільшого на річці Сені, відкриття паралімпійських змагань вперше пройшло поза межами стадіону.

Що відомо про Паралімпіаду-2024

Паралімпійські ігри-2024 триватимуть до 8 вересня. У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн. Загалом розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту.

Для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стане восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (24 з яких – золоті), посівши шосте місце у медальному заліку.

Білорусь і Росія допущені на Ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть в статусі нейтральних. Зокрема, до змагань допустять 85-90 росіян.

Нагадаємо, форма українських спортсменів роздратувала чиновників Міжнародного паралімпійського комітету. 

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Теги: спорт Франція Париж паралімпійські ігри

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