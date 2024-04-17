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Влада російського Татарстану планує задіяти 14-річних дітей на оборонних заводах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Влада російського Татарстану планує задіяти 14-річних дітей на оборонних заводах
На підприємствах оборонно-промислового комплексу у Росії працюватимуть діти з 14 років
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уряд Татарстану створив «програму сприяння зайнятості», яка спрямована, щоб спростити працевлаштування неповнолітніх віком з 14 до 18 років

У Республіці Татарстан у Росії розробила програму сприяння зайнятості молоді, яка передбачає задіяння дітей з 14 років до праці на підприємствах оборонного комплексу. Про це повідомляє Комерсант.

Видання пише, що Татарстан стурбований тим, що молодь в республіці все частіше віддає перевагу «навчанню за програмами загальної, середньої професійної та вищої освіти» замість того, щоб іти працювати.

Уряд створив «програму сприяння зайнятості», яка спрямована, щоб спростити працевлаштування неповнолітніх віком з 14 до 18 років, а також сприяти зайнятості підлітків із «сімей, які перебувають у соціально небезпечному становищі».

У програмі окремо виділено «сприяння зайнятості молоді віком до 35 років у сільському господарстві» і «на підприємствах оборонно-промислового комплексу».

Видання пише, що у Татарстані понад 1 млн молодих людей віком від 14 до 35 років.

Нагадаємо, 2 квітня у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод.

Зокрема представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов  заявив, що для ударів по об’єктах в Єлабузі та Нижньокамську не використовувалася зброя іноземного виробництва.

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Теги: росіяни Міноборони РФ завод діти війна росія безпілотник

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