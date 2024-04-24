Удар по Харкову: влада повідомила про наслідки

Окупанти вдарили по Харкову двома ракетами С-300

У ніч на 24 квітня Росія цілеспрямовано вдарила по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Як зазначив Синєгубов, ворог вдарив по Харкову двома ракетами С-300. У місті є руйнування цивільної інфраструктури.

Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинки. Постраждали дві людини, стан легкий, їм надано медичну допомогу на місці.

На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби.

Внаслідок удару РФ пошкоджено газопровід, службам довелося відключити газопостачання у мікрорайоні, в який влучили ракети, розповів Суспільному Харків міський голова Ігор Терехов.

«Росіяни вдарили по житловому кварталу у центральній частині Харкова. Дві ракети С-300, які вибухнули біля житлового багатоповерхового будинку. Дуже багато вибитих вікон. Будемо обстежувати дахи. Постраждало декілька будинків. Зранку будемо відновлювати газ. Останнім часом відбуваються хаотичні обстріли Харкова, переважно, по житлових районах міста», – сказав мер.

Окрім цього, ворог завдав ударів по центральній частині Золочева Богодухівського району. Попередньо двома ракетами С-300. Пошкоджені адмінприміщення, без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня в Харкові пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області.

Як повідомлялося, унаслідок удару по телевежі у Харкові, а також найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

До слова, окупанти не зможуть захопити Харків, адже окупація міста займе роки та вимагатиме великих жертв з боку ворожої армії. Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів в інтерв'ю Liga.net.