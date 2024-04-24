Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Харкову: влада повідомила про наслідки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Харкову: влада повідомила про наслідки
Дві ракети С-300 вибухнули біля житлового багатоповерхового будинку
фото: ДСНС (ілюстративне)

Окупанти вдарили по Харкову двома ракетами С-300

У ніч на 24 квітня Росія цілеспрямовано вдарила по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Як зазначив Синєгубов, ворог вдарив по Харкову двома ракетами С-300. У місті є руйнування цивільної інфраструктури.

Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинки. Постраждали дві людини, стан легкий, їм надано медичну допомогу на місці.

На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби.

Внаслідок удару РФ пошкоджено газопровід, службам довелося відключити газопостачання у мікрорайоні, в який влучили ракети, розповів Суспільному Харків міський голова Ігор Терехов.

«Росіяни вдарили по житловому кварталу у центральній частині Харкова. Дві ракети С-300, які вибухнули біля житлового багатоповерхового будинку. Дуже багато вибитих вікон. Будемо обстежувати дахи. Постраждало декілька будинків. Зранку будемо відновлювати газ. Останнім часом відбуваються хаотичні обстріли Харкова, переважно, по житлових районах міста», – сказав мер.

Окрім цього, ворог завдав ударів по центральній частині Золочева Богодухівського району. Попередньо двома ракетами С-300. Пошкоджені адмінприміщення, без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня в Харкові пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області.

Як повідомлялося, унаслідок удару по телевежі у Харкові, а також найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

До слова, окупанти не зможуть захопити Харків, адже окупація міста займе роки та вимагатиме великих жертв з боку ворожої армії. Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів в інтерв'ю Liga.net.

Читайте також: 

Теги: Харків вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом Умпб Д-30
Глава Харківської ОВА пояснив, скільки будинків пошкодили росіяни внаслідок атаки
27 березня, 18:04
25 серпня 2023 року унаслідок зіткнення двох українських літаків на Житомирщині загинув відомий пілот з позивним Джус
У Харкові названо вулицю на честь загиблого пілота Джуса
2 квiтня, 21:40
У Курську прогриміли вибухи та виникла пожежа (відео)
У Курську прогриміли вибухи та виникла пожежа (відео)
4 квiтня, 22:10
В Одесі постраждало семеро осіб, з них двоє дітей
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38
За попередньою інформацією у Бердянську прилетіло по підприємствах «Південгідромаш» та «Азмол»
В окупованому Бердянську вибухи, є влучання
15 квiтня, 12:51
20 квітня Росія атакувала Одесу ракетами
В Одесі прогримів вибух
20 квiтня, 06:51
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух
Вчора, 02:10
Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків
Атака «шахедів» на Одесу: пошкоджено 14 квартир (фото)
Вчора, 04:40
Кремль хоче викликати паніку серед українців
Аналітики пояснили, чому ворог посилив удари по Харкову
Вчора, 07:58

Події в Україні

Удар по Харкову: влада повідомила про наслідки
Удар по Харкову: влада повідомила про наслідки
У Харкові пролунали потужні вибухи (оновлено)
У Харкові пролунали потужні вибухи (оновлено)
Підозра міністру Сольському та звільнення заступника Умєрова. Головне за 23 квітня
Підозра міністру Сольському та звільнення заступника Умєрова. Головне за 23 квітня
Окупанти продовжують тиснути на Новопавлівському напрямку – Генштаб
Окупанти продовжують тиснути на Новопавлівському напрямку – Генштаб
Командувач Нацгвардії розповів, чого очікувати від літнього наступу росіян
Командувач Нацгвардії розповів, чого очікувати від літнього наступу росіян
Командувач Нацгвардії пояснив, скільки часу росіянам потрібно для окупації Харкова
Командувач Нацгвардії пояснив, скільки часу росіянам потрібно для окупації Харкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
У Києві пролунали вибухи відразу після оголошення тривоги
23K
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
11K
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
11K
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
8688
Народний артист Іван Попович пояснив, як «1+1» «поневолив» Тіну Кароль
8303
Мережа розкритикувала образ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Вчора, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua