Трамп прокоментував майбутні переговори у Женеві

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп прокоментував майбутні переговори у Женеві
фото: Reuters

Трамп назвав тристоронні переговори у Швейцарії «важливими»

Президент США Дональд Трамп на борту Air Force One відповів на запитання журналістів. Зокрема, репортери згадали про тристоронні переговори у Женеві, що мають відбутись 17-18 лютого, пише «Главком».

Трамп доволі коротко прокоментував майбутні переговори та заявив, що США хочуть, аби Україна сіла за стіл переговорів якнайшвидше, не пояснивши, що він мав на увазі.

«Україні краще якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Ось і все, що я вам скажу. Ми хочемо, щоб вони це зробили», – сказав Дональд Трамп.

Зауважимо, що російська делегація вирушила до Женеви для участі у мирних трьохсторонніх переговорах, отримавши попередні інструкції від Кремля. 

Як зазначив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков, делегати працюватимуть за так званою «формулою Анкориджа». Раніше, Кремль офіційно визнав, що на майбутніх переговорах у Швейцарії обговорюватимуться територіальні питання. 

Варто зазначити, що українська делегація прибула до Женеви. Завтра, 17 лютого, розпочнеться черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі.  Женеві українську делегацію представлятимуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Росія під час майбутніх переговорів щодо завершення війни може висувати до України вимоги, що виходять далеко за межі територіального питання. 

Аналітики зазначають, що Москва, ймовірно, наполягатиме не лише на міжнародному визнанні окупованих територій, а й на ширших політичних та безпекових умовах. 

