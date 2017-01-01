У Грузії сподіваються, що Україна забезпечить захист Саакашвілі

У Грузії назвали затримання Саакашвілі в Києві внутрішніми процесами України

Секретар Ради національної безпеки Грузії Давид Раквіашвілі сподівається, що Україна забезпечить фізичний захист екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це він сказав журналістам. «Події, що відбуваються в ці хвилини в Києві, є внутрішніми політичними процесами України, на які ми не можемо дати коментарі політичного змісту. Водночас в



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Михайло Саакашвілі зі своїми прибічниками рухається до Верховної Ради

У Грузії назвали затримання Саакашвілі в Києві внутрішніми процесами України

Секретар Ради національної безпеки Грузії Давид Раквіашвілі сподівається, що Україна забезпечить фізичний захист екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це він сказав журналістам.

«Події, що відбуваються в ці хвилини в Києві, є внутрішніми політичними процесами України, на які ми не можемо дати коментарі політичного змісту. Водночас в епіцентрі цих подій перебуває колишній президент Грузії, і це надає особливого навантаження цим подіям», - зазначив Раквіашвілі.

«Сподіваємося, що фізичну захищеність Саакашвілі в цій складній обстановці буде забезпечено», - додав він.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

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Джерело: Інтерфакс-Україна