Авіатроща на Рівненщині: експертиза знайшла винного

Авіакатастрофа сталася під час навчально-тренувального польоту у Рівненській області

Авіакатастрофа сталася під час навчально-тренувального польоту у Рівненській області

Розслідування триває більше двох років, правоохоронці нікому не оголошували підозри

Комісійна судова військова експертиза назвала причини падіння вертольоту МІ-8 військової частини А2595 на Рівненщині у травні 2019 року, внаслідок чого загинув весь екіпаж повітряного судна у кількості чотирьох осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Рівненського міського суду.

«У причинному зв'язку з подією настання дослідженого випадку (авіакатастрофи - «Главком») являється невиконання командиром екіпажу умов виконання польотного завдання по висоті та за місцем виконання польотного завдання, а саме виконання маневру швидкістю на висоті менше встановленої польотним завданням та поза межами зони групових польотів, втраті командиром екіпажу контролю за параметрами вертольоту», – вважає експертиза, яку наведено в судовій ухвалі.

Крім цього, експертиза з’ясувала, що на момент падіння вертоліт МІ-8 був придатним для польотів. Зокрема, ним виконувалися планові льотні навчання «День-Ніч», під час яких і сталася авіатрагедія.

У матеріалах справи також наводяться результати товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння, яка оцінила вартість знищеного вертольоту у 15,7 млн грн.

Додамо, що досудове розслідування цього випадку веде територіальне управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому. Наразі у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

За клопотанням слідчого ДБР Рівненський міський суд продовжив термін досудового розслідування до кінця листопада 2021 року.

Нагадаємо, що два роки тому президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи гелікоптера Мі-8.

Як повідомляв «Главком», 28 липня у селі Шепарівці (Коломийщина) спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Рятувальники опублікували відео з місця падіння літака на Коломийщині. Під час надзвичайної події загинуло чотири людини. В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини – інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє громадян США.

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