Карта бойових дій в Україні станом на 10 січня 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 144 бойові зіткнення

Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 144 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили дві атаки ворога в районах Стариці та Вовчанська. НАРами ворог атакував Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку

Агресор здійснив вісім атак на наші укріплення поблизу Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Наші оборонці успішно відбили п’ять атак, ще три боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку

Російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Борівська Андріївка, Копанки, Твердохлібове, Макіївка, Греківка та Іванівка. Два боєзіткнення досі триває. Зелений Гай противник атакував НАРами.

На Краматорському напрямку

Ворог сім разів атакував поблизу Часового Яру та Ступочок, всі атаки вже відбито. Авіаудару керованими авіаційними бомбами зазнало Майське, НАРами ворог атакував неподалік Кліщіївки.

На Торецькому напрямку

Окупанти 11 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. Крім того на Костянтинівку та Торецьк було скинуто три КАБи, Дружба атакована НАРами.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка, Новоандріївка та Новоєлизаветівка. Сім боєзіткнень ще тривають. За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 197 та поранили 205 окупантів на даному напрямку, знищили три танки, чотири БМП, два автомобілі, крім того, суттєво пошкодили одну ББМ, танк та три автомобілі загарбників.

На Курахівському напрямку

Нараховується 23 боєзіткнення. Атаки наші воїни відбивали поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Времівському напрямку

Ворог 11 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Янтарне, Костянтинопіль та Розлив, одне боєзіткнення триває дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Темирівка та Велика Новосілка.

На Придніпровському напрямку

Ворог двічі без успіху намагався потіснити Сили оборони в районі островів Козацький та Забич. На Херсон ворог скинув чотири КАБи.

На Курському напрямку

Сили оборони відбивали 25 атак загарбників, одне боєзіткнення ще триває. Крім того ворог завдав 19 авіаударів, застосувавши 31 КАБ, здійснив 294 артилерійські обстріли, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 25-ої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 3-ої окремої штурмової бригади, 14-ої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ, 31-ої окремої механізованої бригади, 406-ої окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, які ефективно знищують ворога, завдають йому відчутних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1052-й день повномасштабної війни в Україні.