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    У Берліні стартувала зустріч «нормандських» радників

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    У Берліні розпочалася&nbsp;&laquo;нормандська&raquo;&nbsp;зустріч на рівні політичних радників&nbsp;лідерів України, Росії, Німеччини та Франції - У Берліні стартувала зустріч «нормандських» радників
    У Берліні розпочалася «нормандська» зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції
    фото: elysee.fr

    Брифінг за результатами переговорів орієнтовно відбудеться о 20:00 за Києвом

    У Берліні розпочалася «нормандська» зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Про це повідомляють російські та українські ЗМІ з посиланням на джерела.

    Зазначимо, російську делегацію на переговорах очолює заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Німецьку – радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер, французьку – радник президента Еммануель Бонн.

    Українську делегацію очолює перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, яка проведе зустрічі з німецьким віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце, депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу.

    Також на перемовинах є глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він анонсував брифінг за результатами переговорів, який відбудеться орієнтовно о 20:00 за Києвом.

    Напередодні Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні.

    Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

    Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

    У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.

    Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає руйнування України.

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    Теги: Нормандський формат Росія Німеччина Мінські угоди Франція Україна Андрій Єрмак радник Дмитро Козак Юлія Свириденко
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    У Берліні стартувала зустріч «нормандських» радників