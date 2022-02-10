У Берліні стартувала зустріч «нормандських» радників

У Берліні розпочалася «нормандська» зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції

Брифінг за результатами переговорів орієнтовно відбудеться о 20:00 за Києвом

У Берліні розпочалася «нормандська» зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Про це повідомляють російські та українські ЗМІ з посиланням на джерела.

Зазначимо, російську делегацію на переговорах очолює заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Німецьку – радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер, французьку – радник президента Еммануель Бонн.

Українську делегацію очолює перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, яка проведе зустрічі з німецьким віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце, депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу.

Також на перемовинах є глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він анонсував брифінг за результатами переговорів, який відбудеться орієнтовно о 20:00 за Києвом.

Напередодні Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні.

Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає руйнування України.