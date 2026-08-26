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Дрони уразили один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий завод

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони уразили один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий завод
У Росії атаковано Кстовський НПЗ
колаж: glavcom.ua

Підприємство переробляє близько 17 млн тонн нафти на рік і посідає друге місце в РФ за обсягами виробництва бензину

Безпілотники у ніч проти 26 серпня уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області. Підприємство є найбільшим НПЗ «Лукойлу» та одним із найпотужніших нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомляє «Главком».

У ніч проти середи, 26 серпня, в Нижньогородській області пролунала серія потужних вибухів. Під ударом опинився «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово.

Очевидці повідомляли про сильну пожежу та густе задимлення на території підприємства. На оприлюднених після атаки кадрах також було видно заграву та стовп диму над промисловою зоною.

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Місцева влада наразі детально не повідомляла про наслідки атаки та масштаби можливих пошкоджень виробничих потужностей підприємства.

Чим важливий уражений НПЗ

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» розташований у промисловій зоні Кстово Нижньогородської області. Це найбільший нафтопереробний завод компанії «Лукойл».

Проєктна потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік. За цим показником завод посідає четверте місце серед російських НПЗ.

Особливо важливу роль підприємство відіграє у виробництві автомобільного пального. За обсягами випуску бензину завод посідає друге місце в Росії.

На підприємстві виробляють автомобільний бензин, дизельне та авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Завод відіграє важливу роль у паливному забезпеченні російської економіки та Збройних сил РФ. Його продукція, зокрема авіаційне та дизельне пальне, використовується для потреб російських військ.

Через значні обсяги виробництва ураження підприємства може створити додаткове навантаження на паливну систему Росії. Водночас фактичний вплив атаки залежатиме від того, які саме установки НПЗ було пошкоджено та наскільки серйозними виявилися наслідки.

Тієї ж ночі безпілотники атакували логістичний центр Wildberries у Котовську Тамбовської області. Після удару там спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада повідомила, що площа займання перевищила 100 тис. кв. м.

Логістичний центр у Котовську є одним із ключових об'єктів Wildberries у Центральній Росії. Він почав працювати у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів.

Через сильне задимлення після пожежі мер Котовська закликав місцевих жителів протягом найближчих двох днів утриматися від активного пересування містом, тримати зачиненими вікна та балкони.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства виникла масштабна пожежа. НПЗ забезпечує понад 2% російської нафтопереробки.

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Теги: дрон Україна ЗСУ росія

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