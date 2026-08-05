Чехія зупинила видачу захисту частині українських чоловіків: кого стосується

Нові правила стосуються чоловіків призовного віку, які раніше не проходили військову службу в Україні

Рішення пов'язане з новою нормою Ради ЄС щодо тимчасового захисту

Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що з 5 серпня українці призовного віку, які прибувають до країни й не підтвердять виконання військового обов'язку в Україні, більше не зможуть отримати тимчасовий захист. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС Чехії.

Зміни пов'язані з новим рішенням Ради Європейського Союзу, яке регулює умови надання та продовження тимчасового захисту. Документ оприлюднили 4 серпня в Офіційному журналі ЄС, а чинності він набув наступного дня.

Кого стосуються нові вимоги

У відомстві уточнили, що нові правила стосуються чоловіків призовного віку, які прибувають до Чехії та раніше не проходили військову службу в Україні. Для підтвердження виконання військових обов'язків держави-члени ЄС зможуть вимагати від заявників відповідні документи або інші докази.

Вимога діятиме під час первинного оформлення тимчасового захисту, його повторного отримання, а також у випадках оформлення статусу для возз'єднання сім'ї. Водночас нові правила не поширюватимуться на українців, які вже мають чинний статус тимчасового захисту в Чехії та безперервно його зберігали після набуття рішенням чинності.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар заявив, що уряд країни тривалий час виступав за посилення умов надання тимчасового захисту. За його словами, нові обмеження мають зменшити кількість новоприбулих та знизити навантаження на чеські соціальні й медичні служби.

Загальноєвропейське рішення

15 липня держави-члени Євросоюзу домовилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які залишили країну через війну, до 4 березня 2028 року. 30 липня Рада Європейського Союзу за письмовою процедурою затвердила це продовження й одночасно змінила умови для військовозобов'язаних заявників – саме ця норма і набула чинності в Чехії.

Аналогічні обмеження для новоприбулих чоловіків призовного віку вже запровадила Естонія, тоді як для тих, хто вже перебуває під захистом у країнах ЄС, умови залишаються незмінними.

Наразі в Чехії статус тимчасового захисту мають близько 400 тисяч українців, і щомісяця ця кількість збільшується ще на кілька тисяч осіб. Саме зростаюче навантаження на соціальну та медичну системи країни чеська влада називає головною причиною посилення вимог до новоприбулих.

Нагадаємо, Рада ЄС уже продовжувала дію тимчасового захисту для українців до 2028 року – це рішення також передбачало новий нюанс щодо військовозобов'язаних заявників.