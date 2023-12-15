Ізраїльські військові помилково вбили трьох заручників

ЦАХАЛ взяв на себе відповідальність за інцидент

Військові розстріляли заручників, яким вдалося втекти з полону ХАМАСу

Ізраїльське командування заявило, що військовослужбовці, які ведуть боротьбу з загонами бойовиків ХАМАСу, 15 грудня помилково застрелили трьох заручників, яких «сприйняли як загрозу». Про це пише The Times of Israel.

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«Це трагічний інцидент, ЦАХАЛ бере на себе відповідальність. Це район, де солдати зіткнулися з багатьма терористами, включно з камікадзе, які мали на собі бомби», – заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Відповідаючи на запитання про те, як заручникам вдалося втекти з полону ХАМАСу, Хагарі заявив, що, на думку військових, вони втекли або були кинуті терористами, які тримали їх у полоні.

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Хагарі додав, що після того, як заручників розстріляли, їхні тіла були швидко передані на експертизу до Ізраїлю, де їх було ідентифіковано.

ЦАХАЛ негайно розпочав розслідування інциденту, обставини якого все ще з’ясовують.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю почала закачувати морську воду в систему підземних тунелів ХАМАСу в Секторі Гази. У такий спосіб ЦАХАЛ збирається знищити підземні схованки бойовиків, але це може зашкодити ґрунтам.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден заявив, що бойовики ХАМАСу неодноразово ґвалтували та калічили жінок під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня.

До слова, Ізраїль планує продовжувати війну проти терористичного угруповання ХАМАС протягом року, або навіть більше.