Німецький концерн Rheinmetall повідомив, коли почне виробляти бронетехніку в Україні

Rheinmetall запустить в Україні свій завод з виробництва броньованої техніки

Виробництво бронетранспортерів і бойових машин може початися в наступному році

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що вже у 2024 році компанія запустить в Україні свій завод з виробництва броньованої техніки. Про це пише Reuters.

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Очільник компанії сказав, що очікує укладення угоди з Україною про виробництво бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx до початку наступного року.

«Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx протягом 12-13 місяців», – сказав Армін Паппергер.

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Виробляти Fuchs в Україні можна буде з кінця літа 2024 року. З бойовою машиною піхоти доведеться трохи почекати – до літа 2025 року. Щодо виробництва перспективних танків Panther мова поки що не йдеться.

Зазначимо, у жовтні АТ «Українська оборонна промисловість» та концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство – ТОВ «Рейнметал – Українська оборонна промисловість», яке допоможе з місцевим виробництвом деякого обладнання, обслуговуванням і ремонтом західного озброєння, а також почне локалізацію виробництва німецької техніки.

Нагадаємо, німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall планує у 2024 році поставити Україні 25 основних бойових танків Leopard 1A5 на замовлення Німеччини.

Раніше повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall передав Україні комплекси для боротьби з дронами.