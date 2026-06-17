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До Православної церкви України перейшла ще одна релігійна громада Чернігівщини (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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До Православної церкви України перейшла ще одна релігійна громада Чернігівщини (фото)
Загальні збори парафіян на Чернігівщині
фото з відкритих джерел

Парафіяни ухвалили рішення про зміну церковної юрисдикції на загальних зборах громади

Релігійна громада села Хороше Озеро Крутівської територіальної громади, що на Чернігівщині, офіційно перейшла до Православної церкви України (ПЦУ). Раніше ця парафія підпорядковувалася Українській православній церкві Московського патріархату. Про це повідомив у Facebook священник Сергій Чутченко, інформує «Главком».

Йдеться про парафіян місцевого Свято-Миколаївського храму, які ухвалили рішення про зміну церковної юрисдикції на загальних зборах громади.

«Щиро вітаємо релігійну громаду Свято-Миколаївського храму села Хороше Озеро з вільним і свідомим волевиявленням щодо долучення Православної Церкви України. Це важлива подія в духовному житті громади, яка засвідчує прагнення до єдності українського православ'я, вірність рідній землі, її духовним традиціям та майбутньому незалежної Української Церкви», – наголосив отець Сергій Чутченко.

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Загальні збори парафіян

Священнослужитель підкреслив, що це рішення є знаковою подією для всього регіону, адже воно відображає глибокі внутрішні процеси в українському суспільстві. За його словами, такий крок засвідчує прагнення людей до єдності українського православ'я.

«Главком» писав, що інформаційно-просвітницький відділ Української Правосланої Церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ. Представники церкви зазначили, що влучання безпілотника типу «Шахед» відбулося у вівтарну частину Стефанівського приділу, що спровокувало пожежу на даху площею 800 кв. м, а повторний удар збив купол із хрестом з Башти Іоанна Кущника.

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Теги: релігія церква православна церква Чернігівщина

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