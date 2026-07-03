Президент привітав воїнів з Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

Президент: Зараз на рахунку воїнів армійської авіації вже тисячі збитих ворожих цілей

Сьогодні, 3 липня, президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні день воїнів, які щодня виконують надзвичайно складну й небезпечну роботу. Вони підтримують наші підрозділи на передовій, евакуюють поранених і завдають ударів по ворогу. Сьогодні армійська авіація виконує й ще одну надзвичайно важливу місію. Модернізовані українські гелікоптери стали ефективною частиною захисту неба від російських дронів. Зараз на рахунку воїнів армійської авіації вже тисячі збитих ворожих цілей. І це унікальний досвід України», – наголосив Зеленський.

Президент подякував «кожному воїну армійської авіації за службу, за кожен виліт та кожне виконане завдання, за захист наших людей».

«Завжди памʼятатимемо та будемо вдячними всім воїнам армійської авіації, які обороняли Україну і віддали найцінніше у цій боротьбі – своє життя. Вічна шана героям. З Днем армійської авіації Сухопутних військ України!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 3 липня в Україні відзначають День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України – професійне свято військових льотчиків, штурманів, авіаційних інженерів, техніків та всіх, хто забезпечує роботу бойових гелікоптерів. Саме вони щодня підтримують українських захисників із повітря, евакуюють поранених, доставляють боєприпаси та завдають ударів по позиціях ворога.

«Главком» розповідає, коли з'явилося свято, чому його започаткували лише у 2025 році, яку роль армійська авіація відіграє під час повномасштабної війни та як привітати військових із професійним святом.