Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»

Екологи вимагають скасувати дозвіл на розширення заводу з виготовлення ядерного палива

Співпраця європейських компаній із державною корпорацією країни-агресора опинилася під загрозою судового блокування. Німецька екологічна група Bund Niedersachsen подала до суду на федеральну землю Нижня Саксонія, щоб скасувати дозвіл на розширення заводу з виробництва ядерного палива в Лінгені в рамках проєкту, пов’язаного з російською компанією «Росатом» у місті Лінген.

Про це група повідомила на своєму сайті, передає «Главком».

У позові оскаржується дозвіл, виданий регіональною владою Нижньої Саксонії дочірній компанії французької Framatome на виробництво ядерних паливних стрижнів у місті Лінген за ліцензіями від «Росатома».

Міністерство охорони навколишнього середовища Нижньої Саксонії, керуючись рекомендаціями федерального профільного міністерства, надало дозвіл, заявивши, що правових підстав для відмови не було.

Bund, спільно з антиядерною організацією Аusgestrahlt, заявила, що дозвіл було видано внаслідок процедурних помилок і що він становитиме загрозу безпеці через участь у проєкті російської державної компанії.

У своїй скарзі, поданій до вищого адміністративного суду землі в Люнебурзі, група стверджує, що екологічна експертиза ґрунтувалася на застарілих документах, а участь «Росатома» не була повністю розкрита в поданих матеріалах.

Активісти висловили занепокоєння через безпекові ризики, які несе така співпраця, особливо на тлі російських гібридних атак проти Німеччини.

«Росія продовжує свою агресивну війну проти України, а в Німеччині множаться небезпечні спроби диверсій. Однак, поки Європейський союз намагається зупинити російський "тіньовий флот", російська державна корпорація "Росатом" одночасно отримує доступ до критичної інфраструктури в Лінгені. Це посилює інтереси та вплив Росії в Німеччині та Європі», – зазначив голова Bund Олаф Бандт.

Завод з виробництва ядерного палива в Лінгені експлуатується компанією ANF, яка є дочірньою компанією французької Framatome. Завод працює вже понад 45 років, і в останні роки на ньому було зафіксовано численні порушення. Згідно з отриманим дозволом, завдяки співпраці з «Росатомом» підприємство планує розширити виробництво.

Компанія ANF подала заявку на виробництво ядерних паливних елементів шестикутної форми для реакторів російської конструкції. Реактори типу ВВЕР експлуатуються, зокрема, у п’яти східноєвропейських державах-членах Європейського союзу. Тривалий час через особливу шестикутну конструкцію паливних елементів їх постачали виключно з Росії. Завдяки французько-російській співпраці паливні елементи для східноєвропейських АЕС будуть виготовлятися в Лінгені.

Нагадаємо, у липні Міністерство навколишнього середовища німецької землі Нижня Саксонія видало дозвіл заводу в Лінгені на виробництво паливних збірок за російським зразком.

Скандал навколо проєкту розгортається на тлі зусиль Європейського союзу щодо зменшення залежності від російського ядерного палива та санкційного тиску на енергетичний сектор РФ. Раніше низка європейських країн оголосила про намір повністю відмовитися від російських технологій на своїх атомних електростанціях, заміщуючи їх альтернативними поставками від американських та європейських виробників.