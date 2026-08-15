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Паливна криза в РФ: влада взялася за ціни всюди, крім Москви

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Паливна криза в РФ: влада взялася за ціни всюди, крім Москви
Подібні спроби регулювання ціни вже провалилися в окупованому Криму
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Новосибірська область Росії першою домовилася з нафтотрейдерами про максимальну націнку на пальне

На тлі паливної кризи, спричиненої ударами українських дронів по нафтопереробних заводах, окремі регіони Росії почали вручну обмежувати ціни на бензин. Про це пише «Главком» з посиланням на «The Moscow Times».

Новосибірськ першим обмежив націнку

14 серпня влада Новосибірської області домовилася з нафтотрейдерами та регіональними мережами АЗС про максимальну торгову націнку на пальне – не більш як 15% від оптової ціни нафтопродуктів, які постачає «Газпром нафта». Це перша подібна угода в Росії, вона діятиме до 15 листопада з можливістю продовження. Першими до експерименту долучилися заправки мереж «Енергія» та «ОПТІ».

Крим уже пробував фіксувати ціни – і повернувся до QR-кодів

Подібні спроби регулювання ціни вже провалилися в окупованому Криму. Коли 4 серпня там на короткий час відновили вільний продаж пального, ціни на АЗС злетіли до 195–270 рублів (≈103–143 грн) за літр бензину АІ-92 і АІ-95. Влада півострова оголосила про запровадження жорсткого ліміту – не більш як 100 рублів (≈53 грн) за літр АІ-92, а вартість інших марок обіцяли озвучити до середини серпня. Втім, згодом окупанти знову повернулися до відпуску пального за QR-кодами.

Оренбуржжя скаржиться на ціни після удару по НПЗ

15 серпня очільник Оренбурзької області Євгеній Солнцев доручив уряду регіону поскаржитися до місцевого управління Федеральної антимонопольної служби, аби ініціювати додаткові перевірки обґрунтованості цін на паливо. Раніше відомство вже перевіряло в регіоні ціни на пропан, який за два місяці подорожчав у 1,5 раза – до 42–45 рублів за літр. Нагадаємо, Оренбурзька область увійшла до переліку регіонів із найгострішим дефіцитом пального після того, як українські безпілотники вивели з ладу НПЗ «Орскнафтооргсинтез» потужністю 5,7 млн тонн на рік: на місцевих АЗС діє ліміт у 30 літрів бензину та до 200 літрів дизеля на трасах.

Президент Асоціації незалежних нафтотрейдерів Російського паливного союзу в Новосибірській області Сергій Лацьких заявив, що новосибірську практику варто поширити на інші регіони, адже вона допоможе стабілізувати ринок і побороти спекулятивні ціни.

Ціни «падають» тільки для Путіна

Показово, що там, де диктатору РФ Володимиру Путіну потрібна картинка стабільності, ціни на АЗС раптово йдуть униз. Перед його візитом до Красноярська бензин там різко подешевшав, а під час поїздки до Новосибірська на окремих заправках на маршруті кортежу теж тимчасово знижували ціни – це вже стало типовою практикою на тлі регіональних поїздок російського диктатора.

Нагадаємо, про труднощі з постачанням пального в низці регіонів РФ офіційно визнав уряд Росії на нараді під керівництвом віцепрем'єра Олександра Новака 14 серпня. Серед проблемних регіонів чиновники згадали Оренбурзьку, Липецьку, Тверську й Орловську області, Тиву, Хакасію, Краснодарський, Забайкальський, Приморський і Красноярський краї – але жодним словом не обмовилися про Москву, хоча черги на заправках фіксують і там.

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Теги: криза ринок бензин Газпром окупанти нафта ліміт росія пальне

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