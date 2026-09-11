Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина

Правоохоронці перекрили частину центру міста та обшукали дипломатичну установу після повідомлення про можливу загрозу

Поліція Дюссельдорфа провела масштабну операцію біля Генерального консульства України після отримання повідомлення про можливу загрозу. Територію навколо дипломатичної установи оточили, а частину дороги перекрили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Речник поліції підтвердив, що приводом стала інформація про можливу загрозу, яку правоохоронці почали перевіряти. За даними журналіста DPA, Генконсульство України оточили на значній території. Частину дороги в центрі Дюссельдорфа перекрили бар'єрною стрічкою. На місце прибули кілька поліцейських автомобілів.

Правоохоронці обшукали будівлю дипломатичної установи та прилеглу територію. За результатами перевірки повідомлення про загрозу не підтвердилося. Додаткових подробиць щодо характеру ймовірної загрози та походження повідомлення правоохоронці не розкрили.

Нагадаємо, на початку вересня Німеччина вперше офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці – спробі за допомогою дрона уразити український літак в аеропорту Лейпцига. Після цього Берлін закрив консульство РФ у Бонні та розірвав договір щодо «Русского дому».