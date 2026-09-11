Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
Поліція провела масштабну операцію біля консульства України в Німеччині
фото: sueddeutsche.d

Правоохоронці перекрили частину центру міста та обшукали дипломатичну установу після повідомлення про можливу загрозу

Поліція Дюссельдорфа провела масштабну операцію біля Генерального консульства України після отримання повідомлення про можливу загрозу. Територію навколо дипломатичної установи оточили, а частину дороги перекрили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина фото 1
фото: ga.de

Речник поліції підтвердив, що приводом стала інформація про можливу загрозу, яку правоохоронці почали перевіряти. За даними журналіста DPA, Генконсульство України оточили на значній території. Частину дороги в центрі Дюссельдорфа перекрили бар'єрною стрічкою. На місце прибули кілька поліцейських автомобілів.

Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина фото 2
фото: ga.de

Правоохоронці обшукали будівлю дипломатичної установи та прилеглу територію. За результатами перевірки повідомлення про загрозу не підтвердилося. Додаткових подробиць щодо характеру ймовірної загрози та походження повідомлення правоохоронці не розкрили.

Нагадаємо, на початку вересня Німеччина вперше офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці – спробі за допомогою дрона уразити український літак в аеропорту Лейпцига. Після цього Берлін закрив консульство РФ у Бонні та розірвав договір щодо «Русского дому».

Теги: Німеччина посольство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Берлін обмежив тимчасовий захист для частини українських чоловіків
Ще одна країна Європи обмежила тимчасовий захист українцям призовного віку
13 серпня, 21:39
Олег Винник пояснив, чому хоче отримати громадянство Німеччини
«Я поки що українець». Олег Винник заговорив про зміну громадянства
25 серпня, 17:51
Мерц: Атака дрона в Лейпцигу, серед іншого, показує, що ми також стикаємося з цілком реальними загрозами
Politico: Німеччина готується оголосити санкції проти Росії через атаку дрона в Лейпцигу
30 серпня, 00:50
Сікорський закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію
Сікорський закликав Європу відповісти на гібридну війну Росії
2 вересня, 15:32
Росія таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові ракети – FT
Росія таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові ракети – FT
3 вересня, 05:30
Перед цим були атаковані дві інші підстанції
Німецька поліція проводить спецоперацію через підозру на нову диверсію
4 вересня, 10:32
Рамзан Кадиров заговорив про можливе захоплення європейських країн
Кадиров вже збирається захоплювати Польщу, Францію і Німеччину
3 вересня, 19:24
Метою зловмисників було пошкодження електроенергетичної інфраструктури
Понад 20 вибухових пристроїв знайшли в Німеччині: поліція назвала ціль зловмисників
7 вересня, 16:04
Лідер АдН Тіно Хрупалла закликав припинити постачання зброї Україні
Лідер «Альтернативи для Німеччини» закликав зняти всі санкції з Росії та припинити допомогу Україні
9 вересня, 07:19

Соціум

Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua