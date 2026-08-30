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Україна недостатньо підготовлена до посух: екологиня назвала необхідні кроки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна недостатньо підготовлена до посух: екологиня назвала необхідні кроки
Обмілілий Дністер у Чернівецькій області
фото: Андрій Дранчук/Facebook

Екстремальні погодні явища стають частішими та інтенсивнішими, тому державі й громадам потрібно готуватися до дефіциту води, сильних опадів та інших наслідків зміни клімату

Україна поки недостатньо готова до періодів посухи та інших екстремальних погодних явищ, які стають частішими через зміну клімату. Державі та громадам необхідно заздалегідь адаптуватися до дефіциту води, сильних опадів і змін водності річок. Про це в коментарі «Главкому» заявила директорка Greenpeace України Наталія Гозак.

За словами Наталії Гозак, про наслідки зміни клімату науковці попереджають уже десятиліттями. Йдеться не лише про підвищення середньорічної температури, а й про суттєві зміни кількості опадів та водності річок. При цьому екстремальні явища можуть змінюватися від надмірних опадів і повеней до тривалих посух. Вони стають частішими, сильнішими та зачіпають дедалі більше людей.

«Державні органи влади мають готуватися, адаптуватися до різних сценаріїв», – наголосила Гозак.

Одне із ключових завдань – підготовка до дефіциту води. Зокрема, необхідно розвивати більш децентралізовані джерела водопостачання, впроваджувати водозберігальні технології та скорочувати втрати води у системах водопостачання.

Не менш важливо, за словами екологині, адаптувати міста до сильних дощів. Громади повинні зберігати достатню кількість зелених зон, які дають змогу воді проникати в ґрунт, а також забезпечувати належну пропускну здатність поверхонь і готовність дренажних систем.

«Треба готуватися, і це або не робиться, або робиться досить обмежено», – зазначила Наталія Гозак.

Водночас екологиня визнає, що в умовах повномасштабного вторгнення адаптація до кліматичних змін наразі не є для держави пріоритетом. Однак війна їх не скасовує, а отже Україні все одно доведеться готуватися до наслідків.

Раніше завідувач відділу Інституту ботаніки НАН України Яків Дідух розповів, що пилові бурі на півдні України можуть перестати бути локальним явищем і набути значних масштабів. За словами науковця, лісосмуги, які у 1950-1970-х роках висаджували на півдні для захисту від пилових бур, нині перебувають у складному стані. Вони пошкоджені, однак на це вплинули не лише бойові дії.

Нагадаємо, через тривале маловоддя складна ситуація з водними ресурсами склалася у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях. У Калуші через зменшення запасів води вже запроваджували погодинну подачу. Міський голова Андрій Найда попереджав, що в разі подальшого падіння рівня води на водозаборі наявних запасів може вистачити лише на чотири-п'ять днів.

28 серпня на Дністрі зафіксували найнижчий рівень води за 131 рік спостережень. Укргідрометцентр повідомив, що на річці триває активна фаза гідрологічної посухи.

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Теги: клімат війна Україна водопостачання втрати

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