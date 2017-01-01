Екс-глава Нацполіції Деканоідзе приїхала під СБУ підтримати Саакашвілі

Деканоідзе заявила, що слідкує за ситуацією в Україні

Колишня голова Національної поліції України Хатія Деконоідзе назвала смішними обвинувачення прокуратури щодо Михайла Саакашвілі. Про це вона сказала у коментарі Громадському, перебуваючи під будівлею СБУ, куди привезли Саакашвілі. «Ті обвинувачення, які були, це смішно для мене, як для людини, яка його добре знає. Чесно кажучи, увесь цей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хатія Деканоідзе

Деканоідзе заявила, що слідкує за ситуацією в Україні

Колишня голова Національної поліції України Хатія Деконоідзе назвала смішними обвинувачення прокуратури щодо Михайла Саакашвілі.

Про це вона сказала у коментарі Громадському, перебуваючи під будівлею СБУ, куди привезли Саакашвілі.

«Ті обвинувачення, які були, це смішно для мене, як для людини, яка його добре знає. Чесно кажучи, увесь цей зв’язок з Курченком, це смішно. Ми ж бачимо, що відбувається з НАБУ, з Антикорупційним комітетом. І мені дуже боляче», — сказала вона.

Деканоідзе додала, що за ситуацією в Україні слідкує загалом з Тбілісі, де зараз постійно проживає.

Раніше повідомлялося, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

В поліції повідомили, що затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва.

За словами генерального прокурора Юрія Луценка Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

8 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.

Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі