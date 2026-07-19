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Дрон атакував потяг у Запорізькій області, поранена провідниця (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Дрон атакував потяг у Запорізькій області, поранена провідниця (фото)
Завдяки вчасній евакуації пасажирів поїзда обійшлося без загиблих
фото: «Укрзалізниця»

Пасажири будуть довезені до Запоріжжя автобусами

Ворожий безпілотник у Запорізькій області знову уразив пасажирський поїзд. Провідниця дістала поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

Завдяки вчасній евакуації обійшлося без загиблих. За попередньою інформацією, легке поранення дістала одна з провідниць, їй надається необхідна допомога.

«Люди будуть довезені до Запоріжжя автобусами, організованими за оперативного сприяння Запорізької ОВА», – додали залізничники.

Ворожий безпілотник у Запорізькій області атакував пасажирський поїзд
Ворожий безпілотник у Запорізькій області атакував пасажирський поїзд
фото: «Укрзалізниця»

За їхніми словами, рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем моніторингових груп.

«Звертаємо увагу, що можливі трансфери з залученням автобусів та приміських електропоїздів з/до Запоріжжя – просимо звертати увагу на персоналізовані сповіщення в застосунку Укрзалізниці», – закликала «Укрзалізниця».

Нагадаємо, що в ніч на 19 липня під час масованого російського обстрілу Києва постраждали мирні мешканці. За останніми даними, станом на момент цієї публікації відомо про одну загиблу людину та 15 поранених.

ДСНС уже оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Рятувальники гасять вогонь, розбирають завали та евакуюють людей із пошкоджених будинків, зокрема у Солом'янському районі. Загалом же пожежі та пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.

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Теги: потяг Запорізька область Укрзалізниця дрон

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