В окупованій Ялті прогриміли вибухи, під атакою – порт

Очевидці повідомляють про пожежу в районі порту та стрілянину поблизу набережної

У тимчасово окупованій Ялті оголосили безпілотну небезпеку. Місцевих жителів і туристів закликали залишити відкриті ділянки та пройти до укриттів. Водночас у місті повідомляють про вибухи та стрілянину. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними Єдиної чергово-диспетчерської служби Ялти, режим безпілотної небезпеки запровадили з 12:00. Людей закликали не перебувати просто неба та зберігати спокій. На тлі повітряної тривоги місцеві канали почали повідомляти про можливу атаку на порт. За словами очевидців, його нібито атакують морські безекіпажні катери, а в районі об'єкта виникла пожежа.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Крім того, жителі Ялти чули стрілянину в районі набережної. Російські та окупаційні ресурси припускають, що в місті могли працювати мобільні вогневі групи. Інформація про можливі влучання, масштаби пошкоджень та постраждалих наразі уточнюється.

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Нагадаємо, у ніч проти 7 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Їх чули в кількох районах півострова, зокрема в Керчі, Севастополі, Феодосії, районі Малоріченського поблизу Алушти та Гвардійського. Про атаку безпілотників повідомляли місцеві жителі та моніторингові ресурси, а російська окупаційна влада тимчасово перекрила рух Керченським мостом.

Раніше спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 знищив у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» та військовий кран. Операцію провели на початку серпня 2026 року.