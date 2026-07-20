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Дрон, від якого тікають росіяни: українські військові продемонстрували, як модернізують «Бабу Ягу»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дрон, від якого тікають росіяни: українські військові продемонстрували, як модернізують «Бабу Ягу»
Спеціальна лабораторія адаптує дрони «Вампір» («Баба Яга») до супутникового зв'язку
фото: пресслужба 14-ї ОМБр

Спеціалізована лабораторія адаптує важкі бомбери до нових умов війни та підвищує їхню стійкість до російських засобів РЕБ

У 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого створено спеціалізовану лабораторію, яка займається модернізацією важких ударних дронів «Вампір», відомих як «Баба Яга». Зокрема, фахівці адаптують безпілотники для роботи через систему супутникового зв'язку Starlink. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Чому росіяни полюють на «Бабу Ягу»? Ексклюзив із лабораторії, де модернізують легендарний дрон».

Спеціаліст лабораторії наземних роботизованих комплексів Сергій розповів, що вони не розробляють власних технічних рішень, а впроваджують вже перевірену технологію сторонньої компанії, яка забезпечує необхідні компоненти та технічну підтримку.

Водночас лабораторія не займається капітальним ремонтом безпілотників. У разі серйозних несправностей дрони повертають виробнику, хоча такі випадки, за словами Сергія, трапляються рідко.

Найпоширенішою проблемою під час експлуатації «Вампіра» залишається вплив засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), через який може погіршуватися якість сигналу. Раніше проблему частково вирішували за допомогою потужніших підсилювачів, однак виробник врахував цей досвід у нових партіях дронів.

Крім того, іноді виникають незначні програмні збої або дрібні механічні пошкодження після посадки, однак вони не впливають суттєво на боєздатність безпілотників.

Сергій наголосив, що інтеграція Starlink не робить дрон повністю невразливим до РЕБ, проте значно підвищує його стійкість до радіоелектронного впливу. «Головний виграш – не в неуразливості, а у свободі. Екіпаж більше не прив'язаний до традиційних антен, не потребує високої щогли чи радіогоризонту», – зазначив він.

За словами фахівця, це суттєво розширює можливості для вибору позицій запуску та керування безпілотником.

Необхідні комплектуючі для модернізації лабораторія закуповує безпосередньо у виробника технічного рішення, а обладнання Starlink підрозділ отримує як централізовано, так і завдяки допомозі волонтерів.

Наразі лабораторія працює виключно з дронами «Вампір». Розширення діяльності на інші напрямки або створення власних інженерних розробок потребуватиме додаткових ресурсів та фахівців. Водночас у підрозділі вже налагодили обмін досвідом з іншими бригадами, виробниками та розробниками. За словами Сергія, саме така співпраця дозволила швидко освоїти модернізацію важких бомберів під систему Starlink та впровадити її у бойову роботу.

Раніше «Главком» писав, що бійці 21 бригади відбили в росіян полонених побратимів за допомогою «Вампіра».

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Теги: дрон безпілотник війна

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