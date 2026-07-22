Країни Балтії готуються до надзвичайних ситуацій: що передбачає нова угода

Домовленість укладено на тлі зростання занепокоєння безпекою критичної інфраструктури в Балтійському регіоні

Литва, Латвія та Естонія домовилися посилити захист критичної інфраструктури від атак дронів

Литва, Латвія та Естонія домовилися створити спільні резерви обладнання для енергосистем, щоб швидше реагувати на аварії та можливі атаки на критичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LRT.

Під час зустрічі в Ризі міністри енергетики трьох країн підписали декларацію про співпрацю. Документ передбачає спільну оцінку потреб у трансформаторах, опорах ліній електропередач, генераторах та іншому обладнанні, необхідному для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

«Спільні резерви та координація дій у надзвичайних ситуаціях допоможуть забезпечити надійніше енергопостачання населення та ефективніше зміцнити безпеку енергетичної інфраструктури», – заявив міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас.

Згідно з домовленістю, оператори електромереж трьох країн визначать потреби у резервному обладнанні та підготують спільну заявку на фінансування з боку Європейського Союзу.

Окрему увагу сторони приділили захисту стратегічних енергетичних об'єктів. Міністри погодилися, що безпілотники стали новою загрозою для критичної інфраструктури, а захист від них має бути невід'ємною частиною регіональної системи безпеки.

До слова, командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді розповів, які кроки допоможуть країнам Балтії ефективно зупинити потенційний наступ Росії.

Нагадаємо, країни Балтії вже роблять перші кроки для захисту кордонів від російських дронів – наприкінці травня стало відомо, що естонські прикордонники встановили перші стаціонарні системи для виявлення безпілотників.