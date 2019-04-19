Гривня сьогодні трохи піднялася на міжбанку



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Сьогодні 19 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,85 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,81 - 26,85 гривні;

Євро - 30,15 - 30,19 гривні;

Російський рубль - 0,4191 - 0,4200 гривні.

Напередодні Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 19 квітня на рівні 26,83 гривні.

19 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 - 26,94 гривні за долар.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».

У прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.