Суди щодо «Приватбанку» можуть тривати кілька років - Данилишин



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Ситуація навколо «Приватбанку» буде залишатись стабільною завдяки швидкій реакції НБУ та командній підтримці Кабміну та РНБО, - Данилишин

«Як показав учорашній день, за подіями навколо «Приватбанку» спостерігає не тільки МВФ, а й весь світ», - Данилишин

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин заявляє, що на рішення Окружного адміністративного суду Києва про незаконність націоналізації «Приватбанку» обов’язково будуть подані апеляції, але їхній розгляд може розтягнутися на роки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вважаю, що і надалі «ПриватБанк» має працювати в стабільному злагодженому режимі. Крім того, що в подальшому обов’язково буде апеляційний розгляд, що може розтягнутися на ряд років. Судовий спір не стосується вкладників банку, а тільки теперішніх власників та колишніх акціонерів», - підкреслив Данилишин.

Він зазначив, що ситуація навколо «Приватбанку» буде залишатись стабільною завдяки швидкій реакції НБУ та командній підтримці Кабміну та РНБО. «Як показав учорашній день, за подіями навколо «Приватбанку» спостерігає не тільки МВФ, а й весь світ», - додав Данилишин.

«Нам дуже важливо не тільки забезпечити стабільність системи, але і не розгубити довіру наших кредиторів, разом з якими ми досягли фінансової стабільності. Впевнений, що злагоджені дії НБУ, уряду та РНБО вбережуть українців від непотрібних втрат і фінансових потрясінь», - сказав очільник Ради НБУ.

Данилишин нагадав, що «Приватбанк» працює стабільно, без перешкод виконує платежі клієнтів. Чистий прибуток «Приватанку» за 2018 рік становив 11,7 млрд грн. За підсумками січня-лютого поточного року чистий прибуток цієї фінустанови становив 5,2 млрд грн. За перших два місяці 2018 року «Приватбанк» збільшив обсяг високоліквідних активів до 206 млрд грн (на 22,2 млрд грн).

Як повідомлялося, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Розгляд даної справи тривав із червня 2017 року, її матеріали налічували понад 50 томів.

В Окружному адміністративному суді Києва пояснили своє рішення стосовно визнання незаконною націоналізації «Приватбанку» тим, що відповідачі у цій справі не довели правомірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Водночас у Національному банку наполягають, що рішення стосовно неплатоспроможності «Приватбанку» ухвалювалося на основі аналізу якості його активів, в результаті чого було зафіксовано від'ємний капітал.